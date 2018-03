330 43

Economía/PGE.-(Ampl) Rivera anuncia un acuerdo con el Gobierno para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2018

Da por hecho que el Gobierno sumará también al PNV: "Sería increíble que Rajoy hubiera concedido el 'cuponazo' sin tener esos votos"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes en el Congreso un acuerdo con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y ha garantizado el apoyo de los 32 diputados de la formación naranja para respaldar en el Parlamento el proyecto que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros extraordinario de este martes.

En una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja, Rivera ha justificado este apoyo en la ya anunciada rebaja fiscal en el IRPF, la inclusión del complemento salarial para jóvenes con contrato de formación --contemplado en el acuerdo de investidura para 2017 pero hasta ahora no aprobado-- y la exclusión del Grupo Popular en el Senado de Pilar Barreiro, investigada por el Tribunal Supremo en el 'caso Púnica'.

"El Gobierno sabe perfectamente contar escaños y que, sin el apoyo de Ciudadanos, estos Presupuestos no pueden salir", ha aseverado Rivera en su comparecencia, por lo que ha celebrado que el Gobierno haya tenido en cuenta las citadas "condiciones básicas" para contar con el apoyo de la formación naranja.

Sin embargo, la suma de los diputados de PP y Ciudadanos aún no es suficiente para sacar adelante el proyecto de Presupuestos, y todo queda expensas de la decisión del PNV, que ha recalcado en reiteradas ocasiones su negativa a negociar las cuentas si el artículo 155 de la Constitución sigue en vigor en Cataluña.

Preguntado por la necesidad de estos apoyos, Rivera ha dado por hecho que Rajoy tiene "atado" el respaldo de los cinco diputados del PNV, y ha subrayado que, después de aprobar el "cálculo fraudulento" del Cupo Vasco, "sólo faltaría que no tuviera atado los Presupuestos".

"A nadie se le ocurriría que Rajoy hubiera concedido el 'cuponazo' al PNV sin tener atados los Presupuestos. Lo doy por hecho, y espero que en los próximos días el compromiso esté encima de la mesa. Sería increíble", ha aseverado.

Asimismo, ha criticado que si ahora mismo la tramitación Presupuestaria depende del PNV, "es porque se le ha concedido ese privilegio y porque el PSOE ni está ni se le espera". "Está en el 'no es no'", ha dicho, subrayando la necesidad de tener unos Presupuestos pues cree que "sin estabilidad no hay reformas".

"MONTORO NO QUERIA DAR ZANAHORIAS; LE TORCIMOS EL BRAZO"

Respecto a las medidas incluidas en el proyecto de Presupuestos que aprobará el Gobierno este martes, Rivera ha celebrado la inclusión de mejoras dirigidas a los pensionistas, con una subida de las pensiones mínimas y de viudedad al 2%, un cheque fiscal negativo para los que perciban entre 600 y 1.000 euros y una rebaja fiscal para el tramo de entre 1.000 y 1.200 euros.

Este último tramo corresponde al tramo de renta de entre 14.000 y 17.000 euros al año que se beneficiaría en caso de aprobarse los Presupuestos de una rebaja fiscal de entre 30 y 60 euros mensuales. Por debajo de 14.000 euros, ha celebrado, los contribuyentes "no pagarán ni un céntimo".

"Montoro no quería dar zanahorias, sólo quería dar palos en términos fiscales. Le convencimos, le torcimos el brazo, y al final ha tenido que aceptar lo que no querían: que había que bajar los impuestos ya a la clase media y trabajadora", ha subrayado.

EL COMPLEMENTO SALARIAL Y AUMENTO DE SUELDO A POLICIAS

Los Presupuestos también incluirán, según ha explicado, la regulación del complemento salarial, ya pactado e incluido en las cuentas de 2017, aunque finalmente no implementado ante la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante su reglamentación. Esta ayuda extrasalarial supondrá unos 400 euros adicionales para jóvenes con contratos de formación.

Rivera ha celebrado también la ampliación de los permisos de paternidad una semana más, hasta cinco en total, el cheque fiscal de 1.000 euros en impuesto negativo para familias con hijos de entre 0 y 3 años con hijos a cargo, y un aumento de 500 millones de euros en las partidas dedicadas a la retribución de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, con el fin de avanzar hacia una equiparación salarial con sus homólogos en los cuerpos de policía autonómica.

En el capítulo de infraestructuras, Rivera ha destacado que "Ciudadanos quiere marcar un giro y poner fin a la política del 'pelotazo' y electoralista", y ha anunciado que han exigido al Gobierno una financiación suficiente para el Corredor Mediterráneo "para acabar en tiempo", pues cree que "hace años que tendría que estar construido".

CON CS SE CUMPLE EL DEFICIT, PRESUME

Además, Rivera ha subrayado el papel de la formación naranja a la hora de cumplir con los objetivos comprometidos con la Comisión Europea, ya que los Presupuestos de 2017, primeras cuentas aprobadas con su participación, "son los primeros presupuestos en diez años que no se exceden en el déficit".

"Zapatero no cumplió, Rajoy con mayoría absoluta no cumplió, pero los Presupuestos de Ciudadanos de 2017 cumplen por primera vez el objetivo de déficit de la Unión Europea. Y estos (del 2018), si el Gobierno los ejecuta bien, también cumplirán con el objetivo de déficit", ha asegurado.

Es más, Rivera ha celebrado que esto permitiría sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, en el que se encuentra inmerso por registrar un desfase presupuestario superior al 3%, lo que supondría que el país tendría "más autonomía, más libertad presupuestaria y que se pueden hacer políticas sociales". "Endeudarse más de la cuenta es malo, y cumplir y endeudarse conforme a los pactos con nuestros socios, es bueno", ha diferenciado.

CON BARREIRO SE CUMPLE EL PACTO ANTICORRUPCION

Por último, Rivera ha destacado la salida de Pilar Barreiro como senadora del grupo popular del Senado, pues con ella se cumple el Pacto Anticorrupción que, según ha recordado, impide que haya imputados tanto en el Gobierno como en las cámaras legislativas.

El presidente de Ciudadanos ha lamentado que Barreiro haya permanecido 80 días como senadora 'popular' tras su imputación, y ha atribuido tal plazo a que, ha dicho, "a Rajoy siempre le cuesta tomar decisiones y mover ficha". "Lo hizo, como siempre, a última hora", ha apostillado.

En este sentido, ha asegurado que intercambió mensajes con el presidente del Gobierno para trasladarle que "sin pacto anticorrupción no había negociación" y que ello desembocó el pasado viernes en la decisión de Barreiro de pasar al Grupo Mixto en la Cámara Alta.



PUBLICIDAD