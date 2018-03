El Gobierno aprueba mañana los Presupuestos de 2018 con rebajas en IRPF y subidas a pensionistas

A los que más pagaron no se les suben las pensiones,no es justo,; aunque también es cierto que las ventaja fiscal en renta no va a beneficiar a las pensiones mínimas y de viudedad porque no están obligados a hacer la renta, beneficia a las pensiones más altas que están obligados y pagarán menos en renta. Ahora seguramente hay una brecha de pensiones que ni una cosa ni otra y serán los que no se quedan igual y no obtengan ningún beneficio.



Pero las rentas más altas, obligados a declarar estos van a beneficiar vía fiscal con mayores deducciones.