La detención de Puigdemont despeja a Rajoy el camino a los Presupuestos

La verdad es que cuanto más avanza el tema de "el process" menos lo entiendo. Parece ser que cuantas más veces se repita que son presos políticos, más creíble parece o algo. Que el PNV se ponga ahora tonto, diciendo burradas del 155, que posiblemente ha sido la aplicación más leve de este artículo, es de traca. Por otra parte, y para más inri, llamar presos políticos a esta gente es otro tema de risa. Que pasa ¿Nadie sabía antes que eran independentistas? ¿No lleva años el gobierno del señor Turull demostrandolo? Obviamente que no están en la cárcel por sus ideas, están porque, si te llaman a declarar a tí y a tus amigos, y por cualquier cosa tu te vas del país a un lugar sin extradición, a tus colegas les condenas a prisión preventiva, por rata cobarde.



En estas nos estamos viendo. En ver ralentizado todo un proceso democrático porque un par de "listos" no quieren declarar, sabiendo que el resultado no es cárcel, si no mentir a su pueblo.