El turismo de Semana Santa dejará el récord de más de 180.000 contratos

Y cuántas se transformarán en empleos estables ?. Me temo que pocos o ninguno, este es el empleo de un país tercermundista. Mientras no industrialicen el país no hay nada que hacer. Lo del I + D que tanto pregonan no es la solución para un país de medio pelo. Los que más inventan son los países industrializados un país de servicios poco inventa. En fin, empleo para inmigrantes y poco más.