330 43

Economía.- (Ampl.) Los líderes europeos reclaman a Trump una exención permanente de los aranceles al acero

Consideran insuficiente que la exclusión sea temporal y no descartan medidas de respuesta

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

Los líderes de la Unión Europea ha considerado este viernes que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de excluir de manera temporal al bloque comunitario de los aranceles sobre el Acero (!FMDC.212 )y el aluminio es insuficiente y han reclamado que se convierta en una medida permanente.

Washington ha confirmado finalmente que el bloque comunitario quedará - al igual que Canadá, México, Brasil, Australia, Argentina y Corea del Sur - exenta de los aranceles anunciados por Trump a las importaciones de acero y aluminio, pero el hecho de que esta decisión esté condicionada a un acuerdo entre ambas partes antes del 1 de mayo no ha convencido a los Veintiocho.

"(El Consejo europeo) toma nota de que los envíos de acero y aluminio desde la Unión Europea han sido temporalmente excluidos de las medidas y pide que la exención sea permanente", señala el texto aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno en su reunión de este viernes.

"La solución no nos ha parecido suficiente", ha subrayado en una rueda de prensa el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la que también ha manifestado que "Europa no busca una guerra comercial" porque "no es buena para nadie", pero ha enfatizado que la UE responderá "con firmeza" si es "atacada".

En la misma comparecencia de prensa, la canciller alemana Angela Merkel ha pedido evitar "una espiral de medidas comerciales", al tiempo que defendido que un comercio mundial multilateral y ha criticado el proteccionismo.

Por la mañana, la primera ministra Reino Unido, Theresa May, ha asegurado estar "contenta" por la exención provisional al bloque comunitario y ha garantizado que trabajará con el resto de socios europeos para asegurar que en un futuro sea permanente.

A su vez, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado que la imposición de aranceles comerciales es una decisión que "no va en la buena dirección" y ha mostrado su confianza en que Bruselas y Washington lleguen a un acuerdo "con la mayor celeridad".

Uno de los más críticos ha sido el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, quien a su llegada a la reunión ha afeado a Trump que intente negocia una exención definitiva de la UE de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio poniendo al bloque comunitario "un revólver en la sien".

JUNCKER VE "IMPOSIBLE" EL ACUERDO ANTES DE MAYO

También en una rueda de prensa posterior a la cumbre, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado que es "imposible" concluir antes del q de mayo las negociaciones que Washington quiere iniciar .

En su opinión, es una "buena" noticia que Trump entienda que la UE es "una entidad" que "no puede ser dividida". "La parte mala es que Estados Unidos espera concluir con nosotros las negociaciones que comenzaremos en los próximos días hasta el 1 de mayo. No me parece que esa fecha sea muy realista dado el amplio conjunto de temas que tenemos que discutir", ha afirmado.

En cualquier caso, los líderes europeos señalan en el texto que han pactado que Estados Unidos no puede justificar estos aranceles en aras de la seguridad nacional y critican que se trata de una solución "inapropiada" para "el verdadero problema re la sobrecapacidad", para la que "la UE ya ha ofrecido a EEUU su total cooperación en múltiples foros".

"La UE recuerda su compromiso con unas relaciones transatlánticas sólidas como una piedra angular de la seguridad y la prosperidad tanto para EEUU como para el bloque comunitario y subraya su apoyo al diálogo sobre asuntos comerciales de preocupación común", afirma el documento.

En este contexto, los Veintiocho han apoyado "con firmeza" los pasos dados por la Comisión Europea para "asegurar que se protegen plenamente" los intereses de la UE, así como para "reservar sus derechos" para responder a las medidas de EEUU" de una forma "adecuada y proporcionada" en línea con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En concreto, Bruselas ya adelantó que, de confirmarse las tasas al acero europeo, la UE respondería imponiendo aranceles a una serie de productos - como vaqueros, la mantequilla de cacahuete, zumos de naranja y arándanos - y adoptando medidas para evitar la entrada al bloque comunitario de acero procedente de terceros países.

PUBLICIDAD