330 43

Economía/Finanzas.- Botín defiende que Santander no tiene "responsabilidad alguna" en la resolución de Popular

Asegura que el bono de fidelización no buscaba evitar demandas

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Banco SANTANDER (SAN.MC ) Ana Botín, ha defendido este viernes que la entidad no tiene "responsabilidad alguna" en la resolución de Banco POPULAR (POP.MC ) puesto que fue decisión de la Junta Unica de Resolución (JUR) amortizar las acciones y determinados bonos del banco.

"Lamento las pérdidas que han sufirdo los accionistas y los titulares de bonos, pero quiero recordar que Santander compró Popular a la JUR y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) tras su resolución y posterior subasta, una vez que el propio consejo del Banco Popular acordó que la entidad era inviable", ha manifestado Botín durante la junta de accionistas de la entidad.

En este sentido, Botín ha incidido en que las autoridades comunitarias y el Frob siguieron un proceso "ajustado a la legalidad". Los clientes de Popular representan el 30% de los clientes de Santander en España, según ha informado la presidenta del banco cántabro.

Respecto a la oferta de compensación a determinados accionistas de Popular, Botín ha asegurado que no fue una medida para evitar pleitos, a pesar de que su aceptación exigiese renunciar a emprender acciones legales contra el banco, sino una estrategia para "recuperar el pulso comercial del banco".

En esta línea, ha defendido que los criterios de la oferta eran "muy claros y transparentes" y ha informado de que se analizó cada caso de forma individual para garantizar que cada cliente recibiese un trato "justo".

Por otro lado, Botín ha explicado a sus accionistas que la situación de liquidez de Popular a comienzos de junio era "extrema", lo que propició una inyección de 13.000 millones de euros por parte de Satander independientemente de la ampliación de capital de 7.000 millones de euros.

"Nosotros mismos pudimos comprobar que la situación de Popular era extrema, ya que el día mismo de la compra hicimos una inyección de 13.000 millones en liquidez para que la entidad pudiese seguir funcionado independientemente", ha recordado

La presidenta del banco cántabro ha reiterado que la adquisición de Popular por parte de Santander fue una "buena noticia" tanto para el sistema financiero como para España y para Europa, ya que protegió los depósitos de los cuatro millones de clientes de Popular sin la necesidad de ayudas públicas.

Así, ha insistido en que para cubrir los depósitos garantizados de Popular, aquellos inferiores a 100.000 euros, el Estado hubiese tenido que desembolsar 36.000 millones si Santander no hubiera afrontado la operación, como informó el pasado junio el exministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

ACCIONISTAS DE POPULAR EXIGEN UNA COMPENSACION

Botín ha respondido así a aquellos accionistas de Santander afectados por la resolución de Popular, que han exigido una compensación económica más allá del bono de fidelización ofrecido por Santander a algunos accionistas y que obtuvo una adhesión del 77,88%.

"Sería un gesto muy elegante por parte de Santander que compensaran esas pérdidas", ha manifestado una accionista del banco cántabro que ostentaba 13.000 títulos de Popular.

De hecho, un accionista minoritario ha calificado como "de chiste" esta acción de compensación, mientras que desde la asociación de consumidores Adicae, Alex Rodríguez Toscano, en representación de siete millones de acciones, ha manifestado que las condiciones "abusivas" de esta oferta van a incrementar el número de demandas en contra de Santander.

Rodríguez Toscano también ha cuestionado por qué Santander fue el único pretendiente en la compra de Popular. ¿Quizá es que usted tenía información privilegiada?, ha preguntado el accionista a la presidenta de la entidad, para posteriormente criticar que la transparencia del proceso ha dejado "mucho que desear".

En esta línea se ha manifestado otro compareciente en representación de 13.000 exaccionistas de Popular, que consideran que la incertidumbre en torno a otra posible compensación, tras la recomendación del Defensor del Pueblo, no beneficia a la marca Santander.

En cualquier caso, algunos accionistas han defendido la adquisición de Popular por parte de Santander, "No se me ocurre reclamar a Santander, yo culpo a Ron", ha expresado un accionista que perdió 20.000 acciones de Popular tras la resolución de la entidad, mientras que otros han subrayado que si Santander no hubiese dado "el paso adelante", "quién sabe lo que hubiese pasado".

PUBLICIDAD