(AMP.) Deoleo, preocupado por la posibilidad de que Trump ponga aranceles sobre el aceite de oliva de España

23/03/2018 - 13:02

El consejero delegado de Deoleo, Pierluigi Tosato, ha mostrado su preocupación por que la Administración estadounidense de Donald Trump pueda establecer aranceles al aceite oliva español, como ha hecho con las aceitunas de mesa.

"Hay un 'lobby' de California que está a tope con este tema. Me preocupa ver algunas marcas con diferencias de precios tan importantes, ya que pueden alcanzar el 100% con aceites californianos. Nos expone a todos, a un país entero, a la amenaza de tener aranceles", ha advertido durante un encuentro informativo.

Tosato ha recordado que el consumo de aceite de oliva ha caído en los últimos meses en Estados Unidos, un mercado que es prioritario para la multinacional española. "Es un mercado importante e interesante, pero espero que no impongan aranceles y se acabe de hacer tonterías en el mercado estadounidense por parte de marcas europeas que no tienen sentido", ha asegurado.

El directivo italiano ha lamentado que el modelo de bajos precios y altos volúmenes que se está dando en España se está replicando en el mercado estadounidense y eso perjudica al sector del aceite de oliva español.

Por ello, Deoleo también apuesta para impulsar su crecimiento en India, un "mercado interesante" y donde la compañía está cambiando su posicionamiento. "Nos dará alegrías", ha recalcado, mientras que cree que en Italia aún tienen un "potencial increíble de recuperación y en Australia están recuperando su posición.

En Europa, Pierluigi Tosato ve "potencial de crecimiento de Carapelli en Francia, y en Alemania con Bertolli, donde les afectó la "crisis de calidad".

TRATARÁ DE LLEGAR A UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL CON UN CONSUMIDOR EN EEUU

Por otro lado, el consejero delegado de Deoleo ha explicado que en la compañía ha provisionado en sus cuentas para este ejercicio 5,8 millones de euros para evitar un juicio en Estados Unidos por presuntamente falsificar en sus etiquetas de Bartolli el origen de su aceite, ya que espera llegar a un "acuerdo extrajudicial" con el denunciante.

Tosato ha recalcado que "no hay sentencia" actualmente en contra de Deoleo. "No vamos a admitir que hemos hecho algo ilegal, porque se está cumpliendo con la normativa del etiquetado. Creemos que no hay caso, pero que se podría ganar. Va a tardar años en resolverse, pero si se puede cerrar con un acuerdo extrajudicial mucho mejor", ha reconocido.

