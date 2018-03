China está en mejor posición para sobrevivir a la guerra comercial que Trump, según Stiglitz

al 6, nadie compra algo que sea malo, si alemania tiene ese superavit es porque tiene calidad en lo que hace,



lo que haga trump, a largo plazo, no servira de nada, en 10 años, alemania vendera mas y mejor.



la historia esta de la parte alemana,



que se lo digan a usa con su inflaccion encubierta, hacer los mismos productos pero quitando calidad y contenido al mismo precio, venga usa, que yab no te salvas. quedate con tus fords de pakotilla, que yo igual me compro un nissan.