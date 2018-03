330 43

Metrovacesa registra pérdidas de 39 millones en 2017

23/03/2018 - 8:48

Metrovacesa registró pérdidas de 39 millones de euros en 2017 y alcanzó unos ingresos de 28 millones de euros con un margen bruto del 25%, en línea con lo comunicado durante el proceso de salida a Bolsa, según ha anunciado este viernes la inmobiliaria controlada por Santander y BBVA.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La compañía, que regresó a la Bolsa el pasado 6 de febrero, obtuvo un resultado bruto de explotación (Ebitda) negativo de 7 millones de euros en el contexto de su fase de lanzamiento.

No obstante, METROVACESA (MVC.MC )ha destacado la "sólida" posición financiera del grupo, con deuda neta cero y un objetivo a largo plazo de 'loan to value' inferior al 25%, que permitirá la implementación del plan de negocio.

La compañía ha destacado que avanza "firmemente" en su plan de lanzamientos para cumplir con las entregas objetivo de entre 4.500 y 5.000 viviendas al año en 2021.

En 2017, las ventas de unidades residenciales experimentaron una "sólida" evolución, especialmente en el segundo semestre.

La compañía prevendió 512 viviendasen el conjunto del ejercicio, cerrando el periodo con un libro de preventas acumulado de 135 millones de euros (equivalente a 541 unidades). El número de entregas realizadas durante 2017 alcanzó las 110.

La compañía contaba a 31 de diciembre de 2017 con 48 promociones activas (2.141 unidades residenciales), de las cuales 21 (955 unidades residenciales) ya están en proceso de construcción.

En cuanto al negocio terciario, Metrovacesa obtuvo durante el pasado año 2,6 millones de euros por venta de suelo y tiene acuerdos preliminares por otros 30 millones de euros.

Asimismo, la firma ha destacado la venta a Axiare Patrimonio del proyecto llave en mano de una oficina en Madrid situada en Josefa Valcárcel por 30 millones de euros.

Para 2018, Metrovacesa prevé el lanzamiento de entre 3.500 y 4.000 unidades y la entrega de 520. En cuanto al progreso de las ventas, la promotora cuenta con una "elevada" visibilidad en las entregas para el año en curso, con un 70% de las mismas ya vendidas.

Además, todas las unidades objetivo de entrega están en fase de construcción.

En 2019, la compañía prevé hacer entrega de 700 unidades, el 33% de las cuales han sido ya vendidas y el 72% se encuentran en fase de construcción.

Metrovacesa mantiene una gestión activa del suelo en proceso de transformación, lo que ha supuesto que, en el último trimestre de 2017, la compañía haya conseguido incrementar su cartera de suelo finalista hasta el 76%, en términos de valor bruto (GAV).

Con respecto al negocio terciario, Metrovacesa tiene por objetivo el lanzamiento de más de 36.000 metros cuadrados para el ejercicio en curso.

PUBLICIDAD