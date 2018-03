UGT anuncia movilizaciones el 15 de abril por la subida de las pensiones

"Empieza a haber" más razones para una huelga general, reconoce Álvarez

Secretario general de UGT, Pepe Álvarez. EFE.

Si las pensiones no suben, no se pone fin a la brecha salarial entre hombres y mujeres y no se acaba con la discriminación femenina y la precariedad laboral "empieza a haber condiciones" para una huelga general, dijo ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la Asamblea Anual Confederal, celebrada en Zaragoza bajo el lema Ahora toca recuperar derechos y en la que han participado alrededor de 2.500 delegados sindicales de toda España.

Álvarez abogó por que el Gobierno popular cambie sus medidas por un proyecto de país duradero con derechos. Para conseguir esta recuperación de derechos, el sindicato anunció próximas movilizaciones en todo el país, en colaboración con CCOO, el próximo 15 de abril para seguir reivindicando la subida de las pensiones ahora que parece que se van a aprobar los Presupuestos y tras la Semana Santa. "Que no piensen que en estos días se nos van a olvidar", apostilló.

El secretario general ha incidido en que las pensiones tienen que subir más del 0,25% y defendió que las más bajas se incrementen más del 1,5%. Una subida que es posible porque España está creciendo al 3% y "va a seguir creciendo".

Las reivindicaciones ugetistas también pasan por volver al sistema de revalorización automática de las pensiones con el IPC y por abordar el factor de sostenibilidad, que no convence al sindicato porque se plantea "una fórmula, un texto legal, que es poco claro y queremos saber cómo va a afectar" al futuro pensionista, porque podría conllevar una rebaja del 30%. Un motivo por el que han planteado una pregunta a la Seguridad Social para que ver cómo se va a aplicar en 2019.

Sueldos y brecha

La subida salarial -proponen un incremento de entre el 3 y el 4% para recuperar el poder adquisitivo- va a ser otra de las batallas de UGT para este año en aras a lograr que ningún salario dentro de convenio se sitúe por debajo de los 1.000 euros. "La derogación de la reforma laboral es clave para acabar con la precariedad", ha afirmado Pepe Álvarez.

Pero, además, trabajarán para acabar con la brecha salarial entre sexos y la discriminación de la mujer, para lo que van a proponer la creación de la figura del delegado de la Igualdad en los centros de trabajo. Otras medidas planteadas dentro de las líneas de acción para este año son la creación de un plan de empleo vinculado al medio ambiente para limpiar los bosques y márgenes de ríos para evitar incendios e inundaciones y acabar con los falsos autónomos, para lo que proponen eliminar la tarifa plana.

