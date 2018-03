330 43

Citi dejará de trabajar en EEUU con clientes que no tengan una política responsable sobre armas de fuego

22/03/2018 - 17:45

El banco estadounidense Citi ha anunciado que dejará de trabajar en su país de origen con clientes y empresas que no mantengan una política responsable en lo relativo a la compraventa de armas de fuego, en el marco de la nueva estrategia comercial sobre este asunto adoptada por la entidad.

NUEVA YORK, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha avanzado el CEO de Citi, Mike Corbat, en un correo interno a los empleados, donde señala que esta nueva política aprobada por la entidad promueve la adopción de las mejores prácticas actuales con respecto a la venta de armas de fuego.

Las medidas adoptadas, según Corbat, están diseñadas para respetar los derechos de los propietarios de armas considerados "responsables", al tiempo que ayudará a mantener las armas de fuego fuera de las manos equivocadas. Esta política se aplicará en toda la empresa, incluidos los clientes de pequeñas empresas, comerciales y clientes institucionales, así como a los titulares de tarjetas de crédito, ya sean de titularidad compartida o privada.

Citi requerirá que los nuevos clientes o socios se adhieran a estas prácticas, de modo que no vendan armas de fuego a quien no tenga el permiso correspondiente y no se hayan comprobado sus antecedentes, que restrinjan la venta de armas de fuego a menores de 21 años años de edad y que no vendan armas de asalto.

"A los clientes actuales, está claro que les importan estos temas y creemos que podemos lograr progresos significativos juntos. Ya hemos empezado a colaborar con ellos con la esperanza de que adopten estas mejores prácticas en los próximos meses. Si optan por no hacerlo, respetaremos su decisión y trabajaremos con ellos para hacer que su negocio se aleje de Citi", afirma Corbat.

"Como ávido amante de la naturaleza y dueño responsable de armas, sé que algunos encontrarán que nuestra política es demasiado estricta, mientras que a otros les resultará demasiado indulgente. No tenemos la solución perfecta para apoyar a nuestra Constitución y mantener seguros a nuestros hijos y nietos. Las mejores prácticas van a continuar cambiando, y entendemos las limitaciones de nuestros esfuerzos. Pero no debemos permitir que eso nos impida hacer nuestra parte", concluye el consejero delegado.

PUBLICIDAD