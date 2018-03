800 503

Miles de pensionistas claman en Valencia contra los recortes de sus derechos

Valencia, 22 mar (EFE).- Miles de pensionistas han recorrido este jueves las principales calles de Valencia para reclamar unas pensiones dignas, también para sus hijos y sus nietos, y denunciar que el Gobierno destine dinero para recuperar autopistas o ayudar a los bancos y a ellos se les "recorten sus derechos".

La manifestación, convocada por la Coordinadora estatal para la defensa del sistema público de pensiones, tenía que haberse celebrado el pasado 17 de marzo para coincidir con el resto de protestas en toda España, pero al ser uno de los días centrales de Fallas fue pospuesta para este jueves.

La protesta ha comenzado a las 11 horas en la plaza del Ayuntamiento y tras la pancarta "Pensiones públicas según IPC ya! Contra las reformas 2011-2013", y recorrer la calle Barcas y la plaza del Parterre ha terminado en Colón, ante la Delegación del Gobierno.

Los participantes han hecho sonar pitos y han gritado frases como "Rajoy, ladrón, nos quitas la pensión", "Ahí está la cueva de Ali Babá" o "Estos ladrones nos roban las pensiones" y algunos de ellos han denunciado que el Gobierno "les está tomando el pelo".

Josefina Hernández denuncia que el 0,25 % de subida de las pensiones es "una calamidad, una desvergüenza", duda de que sus tres hijos puedan llegar a cobrar las pensiones y asegura que hay gente mayor "que no puede ni comer y encima tiene que mantener a sus hijos".

Para Ramón Alcañiz, de Iaioflautas Valencianos, esta protesta era necesaria porque la gente se siente "burlada por el Gobierno corrupto, que dice que no hay dinero cuando se lo gasta recuperando autopistas, en el Castor o ayudando a los bancos" mientras a ellos se les "recortan" sus derechos.

"Desde los 14 años estoy cotizando a la Seguridad Social. A mí no me regalan nada, yo tenía invertido todo lo que me tienen que dar ahora", asegura a EFE Alcañiz, que añade: "Salgamos, echemos a este Gobierno corrupto, chorizo y sinvergüenza que nos está chupando la sangre como si fueran vampiros".

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, que estaban reunidos en la casa consistorial, han bajado al inicio de la marcha para solidarizarse, manifestar su apoyo a los pensionistas y asegurar que se trata de una "reivindicación justa".

