Dancausa (Bankinter) confía en que se alcance la igualdad en las empresas sin "artificios" como las cuotas

22/03/2018 - 14:22

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, confía en que se alcance la igualdad entre hombres y mujeres en las empresas "con absoluta naturalidad" y "sin artificios" como las cuotas.

Durante su intervención en la junta general ordinaria de accionistas, celebrada este jueves en Madrid, Dancausa ha puesto en valor que en Bankinter el equipo de alta dirección está compuesto en un 50% por mujeres, lo que se ha conseguido a través de un proceso de selección "convencional" y "sin tener que recurrir a artificios".

No obstante, ha reconocido que "esto no es lo normal" y que Bankinter representa "una excepción y no la norma", dado que en otras empresas "todavía hace frío" y queda "camino por recorrer".

En este sentido, ha destacado que aún existen barreras de acceso a la educación para algunas niñas o al mercado laboral para algunas mujeres, especialmente embarazadas, y que hay discriminación salarial a las mujeres en muchas empresas.

En su opinión, es necesario vencer estas barreras y, para ello, lo mejor que puede hacer Bankinter es "dar ejemplo" de que esa igualdad se puede conseguir "por métodos normales".

Las mujeres representan el 51% de la plantilla de la entidad que dirige Dancausa y en el consejo de administración son el 30%.

Además, en la propia junta, de las once personas que dan cuenta de los resultados de la entidad, cuatro son mujeres.

