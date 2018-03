Los spaghetti, producto estrella del contrabando en el desierto del Sáhara

Las mafias aprovechan los viajes tras traficar con seres humanos

Se aprovechan de los altos aranceles a la pasta en África Occidental

Es conocido el negocio del tráfico de personas que vienen del África subsahariana. Las mafias que los transportan hacen negocio de su desesperación, pero además han encontrado una manera de sacar un rédito extra en algo mucho más mundano: la pasta.

Según publica The Economist, aunque no hay datos oficiales (las mafias no suelen hacer públicos sus negocios), los expertos apuntan a los spaghetti y los macarrones como productos más habituales en el contrabando a través del desierto.

¿Por qué? Muy simple. Las mafias, una vez que han finalizado el transporte de personas a orillas del Mediterráneo, se encuentran con medios de transporte vacíos. Y deciden llenarlos con pasta para revenderlas al sur del Sáhara, no con el mismo rendimiento que con personas, armas o drogas, pero complementan su negocio.

Los criminales se aprovechan de que Libia, por ejemplo, tiene grandes subsidios a los alimentos gracias al petróleo, lo que provoca que un paquete de macarrones en Trípoli cueste la mitad que en Tombuctú. En Senegal, el precio puede llegar a multiplicarse por 10 en algunas zonas.

Como explica el semanario inglés, el problema se agrava porque la Comunidad Económica de Estados de África Occidental impone unos aranceles del 20% a la pasta, que además está gravada con un 15% de IVA. Como consecuencia de ello, los contrabandistas pueden obtener unos márgenes del 20-30% con algo tan sencillo como unos macarrones.

Como curiosidad, el impacto no es solo económico: el desierto está trufado de marcas en el camino hechas con spaghetti.

