Xabi Alonso, tranquilo ante la petición de cinco años de cárcel por supuesto fraude fiscal: "Va a acabar bien"

"Tengo la seguridad y convicción de que lo hice todo bien", afirma

"He colaborado, no he ocultado nada y me da tranquilidad", insistió

El exfutbolista español Xabi Alonso no se mostró preocupado y dijo que todo "va a acabar bien" después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya solicitado para él cinco años de prisión por la presunta comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012.

"No estoy preocupado porque tengo la seguridad y convicción de que todo lo he hecho bien. He colaborado, no he ocultado nada y me da tranquilidad. En temas técnicos judiciales no me meto tanto, pero estoy preocupado porque sé que va a acabar bien", indicó el exjugador del Real Madrid tras asistir a la 'cena pirata' que organiza su amigo y jugador del Espanyol Esteban Granero.

En relación a la actualidad deportiva, el tolosarra dijo que a su exequipo lo ve "favorito" para "todo". "Sobre todo para la 'Champions'. Ha recuperado el nivel en esta competición y a estas alturas de la competición los veo muy fuertes para cualquier eliminatoria", indicó Alonso.

"El Madrid es más favorito porque el Manchester City -otro de los candidatos- es un grandísimo equipo pero todavía no ha ganado un título importante y esto es algo muy importante", añadió el que fuera internacional español, que no quiso hablar sobre el posible fichaje de Neymar para los blancos.

"Eso es una pregunta para quién toque. Ya sabéis que Florentino es el que manda", zanjó Alonso antes de ser preguntado por el futuro de Zidane. "Él puede decidir, se ha ganado el crédito y tendrá el derecho a elegir. Haga lo que haga habrá que respetarlo", finalizó.

