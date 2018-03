Los 'sabios' alemanes alertan del sobrecalentamiento de Alemania y de la falta de trabajadores

Al 6. No sé si te referías a mi, pero da igual. Yo he trabajado en Alemania varios años y se ven auténticas barbaridades en lo que a sueldos se refiere. Y por cierto, no todos los trabajos de Alemania son para ingenieros ni todos cobran mínimo 1600. Un amigo mío alemán e ingeniero cobraba 1200 netos. Se cansó y se fue al Reino Unido. Ahora cobra 4000 € al cambio.



En otros muchos sectores (y no los desprecies porque sin ellos no habría trabajo para los ingenieros) pagan el salario mínimo e incluso menos. Que puede que vivas en Alemania, pero te falta por ver mucho.



Saludos