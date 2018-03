330 43

Economía.- Cesce no ve riesgos inmediatos para las empresas españolas por el Brexit ni ICEX un efecto en exportaciones

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de CESCE, Alvaro Rengifo, ha afirmado que el Brexit no supone "ningún riesgo" inmediato para las empresas españolas en el Reino Unido, y ha asegurado que en la compañía no han notado "ningún cambio de tendencia" en la demanda de operaciones hacia ese mercado, al tiempo que el consejero delegado del ICEX, Francico Garzón, ha indicado que no se ha observado una caída de las exportaciones españolas al mercado británico.

Durante su intervención en el Foro Diálogos de Internacionalización, celebrado en Esade y organizado por Gestión Press, Rengifo resaltó la importancia del acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas sobre el período de transición hasta la salida del Reino Unido de la UE.

En esta línea, Garzón también aseguró que hasta el momento no se ha producido un descenso de las exportaciones españolas hacia el mercado británico y que la administración española "no ha adoptado ningún tipo de medidas adicionales de apoyo a las empresas españolas en ese mercado", aunque matizó que si hubiera alguna involución, que no se espera, se adoptarían.

Asimismo, Rengifo se mostró optimista respecto a la evolución del comercio internacional a pesar de las medidas proteccionistas del presidente norteamericano Donald Trump.

"Son medidas más populistas que reales", afirmó Rengifo, quien apuntó que en Cesce no ha habido cambios en la demanda de proyectos para Estados Unidos, algo que sí ha sucedido con Rusia donde la demanda "ha bajado por las sanciones".

Igualmente, el presidente de Cofides, Salvador Marín, dijo que se ha constatado un aumento de la demanda de financiación para inversiones.

En el transcurso del encuentro, Rengifo explicó el Plan Estratégico de la compañía con el horizonte del año 2020, que se apoya sobre tres grandes pilares: fomentar la internacionalización de las empresas y de la propia aseguradora; la apuesta por la digitalización y el foco en el cliente con nuevos productos y servicios "más ágiles y a medida", con especial incidencia en las pymes.

Igualmente, resaltó también la cadena de valor que se mueve en torno al seguro de crédito de Cesce, que aporta también a las empresas españolas servicios de "información, valoración de riesgos, asesoramiento, financiación a través del Fondo de Apoyo a Empresas, y servicios de recobro".

PUBLICIDAD