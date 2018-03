330 43

Economía/Laboral.- El Defensor del Pueblo cree que "se dramatiza mucho" cuando se rechaza ligar las pensiones al IPC

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha afirmado este miércoles que "se dramatiza mucho en determinadas situaciones", en referencia a los argumentos del Gobierno de que ligar la actualización de las pensiones al IPC podría poner en peligro la viabilidad de la Seguridad Social.

En este sentido, Fernández Marugán ha señalado que mientras que hace unas semanas el Gobierno no salía de que las pensiones sólo pueden subir un 0,25% porque hay déficit en el sistema, "ahora ya empezamos a oír que se va a tratar de manera diferenciada a un grupo de pensionistas (los que perciben pensiones de viudedad y de mínimas) y que otro grupo va a funcionar con el 0,25% pero con algún tipo de estímulo fiscal".

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Fernández Marugán ha señalado que hacer "manifestaciones o declaraciones intransigentes" acerca de las pensiones contribuye poco a resolver el problema.

Tras afirmar que las pensiones en España "son más bien bajas", el Defensor del Pueblo ha advertido de que las movilizaciones de los últimos meses "traerán consecuencias políticas" y que pensar lo contrario es un error.

"Si alguien dice que no le preocupan las pancartas ni la gente de la calle, no tiene razón. Hemos pasado de una época donde la gente no se movía a una época donde la gente se mueve y la primeras que se han movido han sido las mujeres", ha apuntado Fernández Marugán.

EL PACTO DE TOLEDO, LA CLAVE

El Defensor del Pueblo se ha declarado partidario del Pacto de Toledo porque es allí donde se deben tomar decisiones, siempre "con el mayor consenso posible", para garantizar a futuro el sistema de pensiones. "No se está en condiciones de imponer ninguna tesis. Si el Gobierno no busca el acuerdo, fomentará la ampliación del malestar social", ha alertado.

Fernández Marugán ha subrayado que hay cosas que se pueden resolver a corto y medio plazo, pero ha precisado que "no se puede ser víctima de la tiranía del instante", ya que deben adoptarse medidas más a largo plazo para favorecer la viabilidad del sistema de pensiones.

Sobre la evolución del PIB, el Defensor del Pueblo ha asegurado que hay evidencias de que la economía española "va bien", pues lleva cuatro años creciendo a tasas "relativamente razonables", del entorno del 3%. Lo que sucede, ha dicho, es que los bolsillos de los españoles no lo han notado de manera suficiente.

En todo caso, ha advertido de que la economía española es cíclica y de que mientras hoy se ve la situación con optimismo, volverán tiempos menos favorables, porque el ciclo "volverá a caer".

