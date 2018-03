Los pensionistas ahorrarán 900 euros de media en el IRPF con la nueva exención

En España el umbral de pobreza está establecido en 8.200 €/año.



Veamos los importes mínimos de las pensiones contributivas.



Pensión de jubilación de un titular con 65 o más años en 2018:



En modalidad con cónyuge a cargo, 788,90 euros. Sin cónyuge, 639,30 euros. Con cónyuge no a cargo 606,6 euros.



Pensión de jubilación de un titular menor de 65 años:



En modalidad con cónyuge a cargo, 739,40 euros. Sin cónyuge, 598 euros. Con cónyuge no a cargo 565,2 euros,



por debajo del umbral de pobreza.



Pensión de jubilación 65 años procedente de gran invalidez:



En modalidad con cónyuge a cargo, 1.183,40 euros. Sin cónyuge, 959 euros. Con cónyuge no a cargo 910 euros.



Pensión de incapacidad permanente: gran invalidez:



En modalidad con cónyuge a cargo, 1.183,40 euros. Sin cónyuge, 959 euros. Con cónyuge no a cargo 910 euros.



Pensión de incapacidad permanente absoluta:



En modalidad con cónyuge a cargo, 788,90 euros. Sin cónyuge, 639,30 euros. Con cónyuge no a cargo 606,6 euros.



Pensión de incapacidad permanente total con 65 años o más:



En modalidad con cónyuge a cargo, 1.183,40 euros. Sin cónyuge, 959 euros. Con cónyuge no a cargo 910 euros.



Pensión de incapacidad permanente total entre 60 y 64 años:



En modalidad con cónyuge a cargo, 739,40 euros. Sin cónyuge, 598 euros. Con cónyuge no a cargo 565,2 euros, por debajo del umbral de pobreza.



Pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad, menor 60 años:



En modalidad con cónyuge a cargo, 397,60 euros, por debajo del umbral de pobreza. Sin cónyuge, 397,60 euros, por debajo del umbral de pobreza. Con cónyuge no a cargo 390,20 euros, por debajo del umbral de pobreza.



Pensión de incapacidad permanente parcial del régimen de accidentes de trabajo:



En modalidad con cónyuge a cargo, 788,90 euros. Sin cónyuge, 639,30 euros. Con cónyuge no a cargo 606,6 euros.



Pensión de viudedad:



Con cargas familiares, 739,40 euros. Con 65 años y discapacidad mayor del 65%, 639,30 euros. Entre 60 y 64 años, 598 euros. Menor de 60 años, 484,10 euros, por debajo del umbral de pobreza.



Es decir, el Gobierno tiene que subir primero todas las pensiones contributivas que se encuentran por debajo del importe establecido como umbral de pobreza, y después……el resto, creo que eso es lo justo.



Me parece perfecto que a las pensiones por debajo de los 17.000€ estén exentas del IRPF, pero las pensiones entre 17.001 y 36.121, como mínimo tendría que bajarles un punto el IRPF. Cuanto más dinero se tenga en el bolsillo mayor será el consumo.



Además tendría que mejorar un poco las deducciones por discapacidad.



Todo esto independientemente de que se establezca una revalorización de todas las pensiones contributivas desde la mínima hasta la máxima que evite la pérdida de poder adquisitivo.