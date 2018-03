330 43

La Eurocámara invita a Zuckerberg a una comparecencia tras la filtración de datos

20/03/2018 - 18:20

El Parlamento Europeo ha invitado al fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, a una comparecencia en la institución comunitaria a raíz del escándalo desatado tras revelarse que la firma Cambridge Analytica recopiló ilegalmente datos personales de más de 50 millones de usuarios de la red social para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump.

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado en la red social Twitter el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, en un mensaje en el que ha subrayado que Zuckerberg debe aclarar que esos datos no se han utilizado para "manipular la democracia".

"Hemos invitado a Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo. Facebook necesita aclarar ante los representantes de 500 millones de europeos que no han sido utilizados datos personales para manipular la democracia", ha escrito el italiano.

Horas antes de este mensaje, Tajani ha criticado en la misma red social que el uso fraudulento de datos de usuarios es una "violación inaceptable" de los derechos de privacidad de los ciudadanos del bloque comunitario.

La comisaria de Justicia y Consumidores, Vera Jourova, tildó de "horrorosas" estas revelaciones y anunció este domungo que pediría "aclaraciones" a Facebook para "entender mejor el problema" durante la vista a Estados Unidos que ha realizado esta semana.

Según medios como 'Observer' 'The Guardian' y 'The New York Times', Cambridge Analytica utilizó los datos recogidos sin autorización a principios de 2014 para elaborar un programa informático que predijera e influyera sobre las opciones electorales de los usuarios. Los más de 50 millones de perfiles afectados suponen aproximadamente un tercio de los usuarios activos estadounidenses y casi una cuarta parte de los votantes potenciales.

La aplicación que recopilaba los datos era 'thisisyourdigitallife', obra del profesor universitario Aleksandr Kogan, de la Universidad de Cambridge. La empresa de Kogan, Global Science Research (GSR) y Cambridge Analytica pagaron a cientos de miles de usuarios para hacerse pruebas de personalidad y así obtener sus datos para uso académico.

Sin embargo, también recopilaba información de los amigos de Facebook de los sujetos del estudio, con lo que se lograron millones de datos. Las condiciones de uso de Facebook limitan la recolección de datos de amigos para mejorar la experiencia de usuario en la propia aplicación y prohíbe expresamente usarlos para su venta o para publicidad.

Facebook anunció el viernes la suspensión de Cambridge Analytica y su empresa matriz, Strategic Communication Laboratories (SCL) por informaciones sobre que no borraron la información de los usuarios y por un uso compartido inapropiado.

