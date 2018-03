El BCE pide elevar la edad de jubilación porque aumentar las contribuciones tendría efectos económicos negativos

Me gustaría saber si se aplican a ellos mismos su medicina.



Me pregunto quién garantiza a un trabajador, salvo que sea funcionario, que va a poder trabajar hasta los 70 años ?. Me temo que nadie por lo que estas teorías son papel mojado y ganas de casar cifras desde el despacho pero lejos de la realidad.



En la actualidad en España asalariados de la vida civil por encima de los 55 años pocos habrá. Víctimas de los imnumerables ERES y de la discriminación por razón de edad no encuentran trabajo ni de broma.