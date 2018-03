330 43

Consejero del Banco de España lamenta que su sistema de nombramientos limite la confianza en su independencia

20/03/2018 - 14:38

El consejero del Banco de España Vicente Salas Fumás ha lamentado este martes en el Congreso que el sistema de nombramientos en el órgano supervisor acaba condicionando la imagen de independencia que, ha defendido, existe en esta institución.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Así, ha negado que hubiera ningún tipo de influencia política o presiones externas que buscaran condicionar de alguna forma una decisión adoptada: "Nadie, absolutamente nadie me ha pedido nada para que orientara mi criterio en una dirección u otra. He actuado con total independencia, aunque por la forma con la que se producen los nombramientos esa independencia no ha sido posiblemente percibida", ha dicho.

Durante su intervención ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, ha incidido en los sistemas de gobernanza en las entidades del sector financiero, y refiriéndose al Banco de España, ha justificado que el supervisor carece de competencias para modificar el sistema. "Es una cuestión que tienen que valorar ustedes", ha dicho.

Concretamente, respecto a las decisiones adoptadas en relación a la salida a Bolsa de Bankia, por la que la Audiencia Nacional llegó a imputar a la entonces cúpula del Banco de España, la CNMV y la propia entidad, Salas ha dicho que nadie trató de "condicionar" sus decisiones y que estas se adoptaron "suficientemente informadas", sin evidencia de que pudiera haber habido "maquillajes" o "documentación tergiversada".

DESCONOCÍA QUE PUDIERA HABER 'BONUS' CON PÉRDIDAS

Preguntado por la autorización que dio el supervisor para autorizar cargos de pérdidas a la cuenta de provisiones y no a la cuenta de resultados, el consejero ha defendido tal operación por estar "justificada desde el punto de vista contable y técnico" por la naturaleza de los SIP, pero considera que el hecho de que habilitara a los directivos para percibir 'bonus' millonarios fue "un fallo claro de gobernanza".

"Sinceramente, no podía imaginar que hubieran diseñado un sistema de incentivos que condicionara el 'bonus' al buen hacer a si una pérdida pasaba por la cuenta de resultados. Técnicamente, no me puedo imaginar un sistema de incentivos con esas características", ha dicho. "En ningún momento cabía en mi cabeza", ha reiterado.

PUBLICIDAD