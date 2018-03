330 43

El PSOE reclama a De la Serna que acelere la firma de convenios con las comunidades para el Plan de Vivienda

20/03/2018 - 10:34

El PSOE ha reclamado al Gobierno este martes en el Congreso que proceda a firmar en el plazo de tres meses los convenios de colaboración con las comunidades autónomas para poner en marcha cuanto antes las ayudas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Para ello, ha registrado una proposición no de ley para su debate y votación en la Comisión de Fomento, así como una solicitud de comparecencia del ministro Íñigo de la Serna para que dé explicaciones en la Cámara Baja sobre la aplicación de este Plan.

En este sentido, critican que el Gobierno prorrogara en diciembre de 2016 el último plan y que, desde entonces, "sin razones que lo justifiquen, España carece de Plan de Vivienda y por lo tanto, de nuevas ayudas a la vivienda".

"El ministro De la Serna ha tenido un año desde que se aprobó la prórroga para acordar y regular esas nuevas ayudas y, sin embargo, no ha hecho su trabajo", asevera su portavoz de Vivienda en el Congreso, Mar Rominguera, que deduce por ello que "para el Gobierno del PP la vivienda no es un asunto prioritario".

Por último, Rominguera reprocha que Fomento "haya reducido el presupuesto destinado a vivienda en más de un 60% desde 2011, haya suprimido a 300.000 familias el derecho a préstamos convenidos que ya tenían reconocido en planes anteriores, y eliminado la renta básica de emancipación a los jóvenes".

"Y no sigo porque no hay tiempo suficiente para enumerar todo lo que han dejado de hacer", apostilla, criticando que, por no entrar en vigor el nuevo plan hasta la segunda mitad del año, hayan dejado a "más de 108.000 familias desamparadas", pues dependen de estas ayudas a la compra y al alquiler "que, evidentemente, a fecha de hoy no existen pese a que les prometieron que podrían empezar a disfrutar de ellas desde el 1 de enero".

