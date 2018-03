Madrid, única autonomía que renuncia en 2018 a los préstamos de Hacienda

No lo entiendo: si tan bien lo hacen los políticos de la Comunidad de Madrid, que llevan ya no sé cuantas rebajas de impuestos, ahora que renuncian a los préstamos de Hacienda, ¿por qué no sucede lo mismo en las demás autonomías? ¿Es que todos los cerebros, no ya de España o Europa sino del mundo entero (por no decir el universo, extraterrestres incluidos) moran en Madrid? ¿Por qué el mundo entero no copia todo lo que se hace en Madrid?