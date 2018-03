La DUI acelera la fuga de depósitos en Cataluña: salen 31.400 millones

Dejémonos de perder el tiempo.



La INDEPENDENCIA DE CATALUÑA ES IMPOSIBLE.



Porque más del 50% de catalanes no la quiere.



Porque España no quiere.



Porque Europa no quiere.



Porque el resto del mundo no quiere.



Porque la ley no lo permite. Y cuando la ley actúa no tienen fuerza suficiente ni en la calle ni en ninguna parte para tratar de impedirlo.



Porque es económicamente inviable, como se demuestra con la fuga de empresas y capitales y con la inevitable salida del euro.



Porque no tienen fuerza militar para hacerla.



Porque la tierra de la comunidad autónoma de Cataluña no pertenece a los residentes en Cataluña sino a los residentes de toda España.



Porque el ejército tiene la misión constitucional de defender la integridad territorial del Estado.



Porque el imaginario independentista está poblado de datos erróneos.



Porque el verdadero fundamento del independentismo de esta última etapa parece ser un intento desesperado de tapar la corrupción convergente y con eso no se puede construir un país.



Porque con el mismo argumento se podría escindir cualquier porción del territorio catalán. Tabarnia.



Y, sobre todo, porque los españoles en su conjunto amamos lo catalán y nos sentimos muy orgullosos de ello, lo que SE DESPRECIA Y ODIA ES EL INDEPENDENTISMO.