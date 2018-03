330 43

La ocde pide que españa elimine "gradualmente" exenciones fiscales y apueste más por impuestos 'verdes'

19/03/2018 - 17:00

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que en España se favorecería el crecimiento y mejoraría la eficacia del sistema tributario si se lleva a cabo una reforma fiscal que elimine "gradualmente" las exenciones existentes, mejore la administración del IVA y recurra más a los impuestos medioambientales.

Así lo apunta el organismo en el informe provisional 'Going for Growth' de 2018, en España la brecha del PIB per cápita en relación con los países más avanzados de la OCDE sigue siendo "amplia", debido al lento crecimiento de la productividad total de los factores, que "no ha comenzado a mostrar visos de recuperación hasta hace poco".

El organismo destaca que la desigualdad se mantiene por encima de la media de la OCDE, en parte por el descenso del porcentaje de ingresos que se destina a los segmentos más pobres de la población y a varios años consecutivos de moderación salarial.

El organismo internacional recomienda mejorar el acceso a la educación profesional y superior, así como el contenido de los programas, en consonancia con el mercado laboral, para lograr reforzar las competencias adquiridas y aumentar la productividad, al tiempo que se atenuaría el elevado desempleo juvenil.

En el ámbito fiscal, considera que una reforma fiscal que eliminase "gradualmente" las exenciones existentes, mejorase la administración del IVA y recurriese más a los impuestos medioambientales favorecería el crecimiento y mejoraría la eficacia del sistema tributario. Añade que reducir "aún más" las barreras existentes en el sector servicios también contribuiría a generar empleo e incrementar la productividad.

En la edición anterior de este informe, la OCDE reclamaba favorecer la eficacia y la progresividad del sistema tributario, reduciendo "aún más" la presión fiscal sobre los trabajadores con salarios bajos y eliminando de forma "gradual" las exenciones fiscales.

Entonces apelaba a reforzar las políticas activas de empleo, atenuar la dualidad existente en el mercado laboral a través de una mayor convergencia entre los costes por despido de fijos y temporales y reducir las barreras de entrada en sectores distintos al industrial.

Mientras, constata que recientemente se han intensificado las políticas activas de empleo, mediante el incremento del gasto y la ampliación de programas específicos. También ha mejorado la coordinación entre las administraciones.

Asimismo, ha aumentado la eficacia del sistema tributario "gracias a la reciente ampliación de la base imponible del impuesto de sociedades", han subido los impuestos sobre el alcohol y el tabaco y se ha legislado la introducción de un sistema electrónico para declarar el IVA, que pretende atajar el fraude relacionado con dicho impuesto.

