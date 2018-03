La bomba demográfica puede revertir las tres tendencias que dominan la economía de Occidente

No es que sea complicado, es que no hay condiciones para que sea posible. Si la mitad de tu sueldo se va en un alquiler y te queda lo justo para comer es un suicidio tener hijos, ¿Para que? ¿Para ver como les falta de todo y tenga que vivir un crio con todo tipo de carencias? Aqui te vas al paro y te mandan a vivir bajo un puente sin ningun tipo de pudor. Vivimos en un sitio donde dejan que la gente se hunda y les importa un bledo, por eso mientras que no hay condiciones la gente no va a ser boba. Esta mas que demostrado que cuando hay una "minima" escasez de mano de obra no dejan que se tenga que pactar unas condiciones minimas para atraer talento o mantenerlo, abren las fronteras de par en par para que entre X millones de inmigrantes como hizo ZP o Aznar. Me pareceria estupendo si compitiesen con funcionarios publicos o politicos, pero es que siempre van a los mismos sectores que es donde trabaja la clase media/baja y asi nos va. Total haciendose los progres cuando luego no acojen a ninguno ni les ayudan, solo los dejan entrar y les dicen "Ya os apañareis".



Si entiendes que quien no gana para vivir no va a tener hijos perfecto, si sigues pensando que los jovenes somos adinerados y nos vamos de drogas y fiestas alla tú, ya no es problema mio. Disfrutad lo votado.