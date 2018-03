Gibraltar amenaza con retirar derechos a los europeos

Jajajajaaa. Yo es que me parto con estos piratillas de tercera. Me dan pena.



Si siguen ahí haciendo lo que les da la gana es porque tenemos un gobierno de gilis que van a perder la mayor oportunidad de la historia para recuperar la piedra esa, recuperar la soberanía total, nada de compartida, eso son milongas.



Rajoy, entérate que estos bravucones lo que necesitan de verdad es MANO DURA.



Ahora viven muy bien a nuestra costa, dependen de España para todo, son ricos porque se lo permitimos.



Hay que cerrarles hasta los grifos. Cerrar la verja y cortar las líneas telefónicas, impedir el uso del aeropuerto ilegal.



A los trabajadores españoles que pierdan su trabajo de m se les subvenciona con prestaciones públicas, nos lo podemos permitir de sobra, son migajas para España, les pagamos el sueldo o les jubilamos, no hay problema.



Si cerramos Gibraltar toda la zona alrededor se potenciará económicamente desde el gobierno sin esa rémora de corrupción.



Si les arruinamos económicamente vendrán corriendo a pedir el ingreso en España. Esa es la única solución, esperamos que el Gobierno de Rajoy PP se dé cuenta de una vez.