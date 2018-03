Las empresas urgen a una rebaja fiscal en Cataluña siguiendo los pasos de Madrid

17, chordy, estoy de acuerdo que se devuelva el FLA, pero cuando sea lo que ha superado la descompensación de la balanza fiscal, según datos dados por el gobierno calcula que son de unos 8000 millones por año, ahora multipliquemos por 10, desde el 2008= 80000, quitamos los 50000 del FLA, que raro a mi me sale negativo, y sin embargo se siguen debiendo los 50000millones, es como si yo le paso una paga a mi hijo, y cuando voy mal le digo que si ha ahorrado algo y me lo deja pero con intereses, lo mismo ya no le doy más la paga, pero se me rebota, porque su novia/o ya se ha acostumbrado a unos gastos de ocio y no los va a cambiar porque a mi me va mal.