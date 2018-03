Alemania advierte a EEUU de que no intente usar una guerra comercial para dividir a la Unión Europea

No sé a qué viene eso. Arman el cirio de Ucrania, hundiéndola en la miseria (busquen cifras sobre ese país en 2014 y ahora en 2018) para que Rusia utilice los gaseoductos de Ucrania y a ser posible, echar a Rusia del mercado del gas de la UE (para sustituirlo por gas de EE.UU., que es mucho más caro que el de Rusia), ¿y ahora tenemos esto?



Los políticos de la UE son de lo más tonto que hay en el mundo. No entienden que la UE la están diviendo ellos y que imprimiendo billetes y manteniendo los intereses bajos artificialmente están haciendo mucho daño (la deuda no para de aumentar en parte por eso). Vivir para ver.