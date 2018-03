Rajoy confirma que el Gobierno aprobará los presupuestos el 27 de marzo

Ojala, ojala no se aprueben y los dejen con el cul... al aire y no puedan beneficiarse ni ellos ni a los suyos, porque al resto es una miseria parar contentar y callar bocas. para ellos y los suyos 14400 millones para subir a los pensionistas no hay 1600 millones pero para equiparar sueldos si hay 1300 millones, ojala les hagan muchas huelgas y manifestaciones.