España tiende hacia el alquiler de viviendas frente a la compra

Lo que sucede en el centro de ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga y pocas más por el alquiler turístico, la especulación etc. no se puede generalizar al resto y mayoría de las ciudades de España, salvo que haya la intención de calentar el mercado inmobiiario con artículos falsos para sacarle las castañas del fuego a Bancos, promotores, constratistas, fondos buitre y otros especuladores etc.. ¿Que "boom" del alquiler o venta de inmuebles hay en Palencia, Lugo, Ourense, Zamora, Cáceres, Soria, Segovia, León, Teruel, Badajoz etc.? Con un 80% de pisos habitados en propiedad que hay en España que serán heredados; con más de cuatro millones de pisos vacíos que también serán heredados; con muchos paro aún y más que habrá con la robotización y mecanización del trabajo; con sueldos bajos e inestables; con hipotecas más difíciles; con próxima subida de tipos de interés; con bajada de la natalidad etc.Sobran pisos en España y en la mayoría de las ciudades tanto la venta como el alquiler de vivienda por pura lógica económica y demográfica tienden a bajar. Así que ojo los que compran piso para alquilar porque lo que ganen con el alquiler lo perderán con la próxima devaluación de la vivienda.