800 533

Tres de cada cuatro españoles cree que el futuro de pensiones no está garantizado

Madrid, 17 mar (EFE).- Tres de cada cuatro españoles (un 74,8 % frente a un 22,3 %) cree que el futuro de las pensiones no está garantizado, y un 91,3 % se muestra favorable cuando se le pregunta si las pensiones deberían revalorizarse al ritmo del IPC.

Según los datos del Barómetro de laSexta, difundido hoy en el Especial de laSexta Noticias sobre las pensiones, un 74,8% de los encuestados considera que el futuro de las pensiones no está garantizado y un 22,3% tiene una opinión distinta y cree que sí lo está. Un 2,9% no sabe o no contesta al respecto.

Asimismo, un 91,3% se muestra favorable a que las pensiones españolas se revaloricen al ritmo del IPC frente a un 6,4%, que es contrario y un 2,3% no sabe o no contesta.

Sin embargo, el 59,4 no estaría dispuesto a pagar más impuestos para fortalecer el sistema de pensiones, frente a un 37,3 % que sí lo estaría.

El PSOE (22,4%) es percibido como el partido que ofrece más seguridad respecto al futuro de las pensiones, seguido por Ciudadanos (19,1%), PP (17,8) y Podemos (13,9%). Un 11,8% se decanta por otras opciones políticas y un 15,0% opta por no responder ante la pregunta.

PUBLICIDAD