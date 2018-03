Los beneficios empresariales crecen 10 veces por encima de los sueldos

Los beneficios empresariales que a mano de quien van. Los accionistas minoritario no vemos mucha tela que digamos. Por otro lado que aumenten no significa gran cosa si no mencionamos de donde parten. Si una empresa parte de una situación de pérdidas y al año siguiente tiene algún beneficio no significa que esté en jauja. En España, a falta de otra cosa, la competitividad ha venido vía costes salariales sino el paro hubiese sido sideral. Si quieren aumentar la calidad del empleo hay que industrializar el país y sino ya sabe caña va caña viene.