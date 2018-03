Margarita Robles: "Rajoy juega con fuego con los pensionistas, y es fácil que se queme"

Pacto de Toledo: "En lo que va de legislatura, el pacto no ha avanzado nada"

Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados. Foto: eE.

Se ha convertido en la excepción a la regla, prácticamente la única portavoz del Congreso que sube a la tribuna sin papeles y es capaz de ahormar un discurso perfectamente estructurado, como si se tratara de un guión. Cuando a Margarita Robles (León, 1957) le preguntas si se arrepiente de haber dado el salto de la judicatura a la política responde con un no rotundo, y añade que es apasionante vivir desde la primera línea política esta etapa de cambios. Es plenamente consciente de que su condición de independiente es un hándicap añadido para lidiar el grupo socialista, pero está acostumbrada a afrontar retos en solitario. Ha tenido una brillante carrera profesional, desde que aprobó las oposiciones con 23 años, obteniendo el número uno de su promoción y convirtiéndose en la cuarta mujer jueza de España. Fue la primera fémina que ocupó la Presidencia en la Audiencia de lo Penal, pasó por el CGPJ y, finalmente, por el Tribunal Supremo. Tuvo un paso fugaz por la política, de apenas dos años, en la legislatura de Felipe González, y ahora se maneja como pez en el agua por la Carrera de San Jerónimo. Es una mujer menuda, de aspecto frágil pero dura como una roca, de firmes convicciones. Se define como socialdemócrata a la vieja usanza, dice que Rajoy vende humo a los pensionistas, afirma que Puigdemont debe entender que es historia y señala que lo ocurrido el 8-M no va decaer, porque "las mujeres hemos dicho ¡basta ya!".

¿Cree que Rajoy vendió humo vinculando la subida de las pensiones a la aprobación de los Presupuestos, o es un golpe de audacia?

Rajoy ha vendido humo y la audacia política no aparece por ningún lado. No ha dado detalles de en qué va a consistir esa subida, y lo subordina a algo que no sabemos si se va a presentar, como son los Presupuestos. Además, lo que hizo Rajoy fue faltar al respeto a los pensionistas y quitarse la careta ante ellos. Todo esto es una gran irresponsabilidad. No se puede pavonear de un crecimiento del 3,1% y al mismo tiempo exigir a los pensionistas que se conformen con subidas de dos y tres euros al mes.

Usted le acusó en ese debate monográfico de tomarse a cachondeo el pacto de Toledo, ¿por qué?

Porque el pacto de Toledo se creó en 1995 con la finalidad de que todos, agentes sociales y fuerzas políticas, pusieran sobre la mesa medidas concretas, y para que las pensiones no se pudieran utilizar como un instrumento de confrontación política. Desgraciadamente, en lo que va de legislatura el pacto de Toledo no ha avanzado nada. No ha habido ni una sola medida consensuada y por eso dije que es un cachondeo. El PP lo está liquidando.

Vamos, que el pacto está con respiración asistida...

Es imprescindible reactivar el pacto de Toledo e intentar, pese a que el PP quiere levantar su acta de defunción, revivirlo. La Seguridad Social tiene un déficit estructural importante, de 80.000 millones, y si no se toman medidas a partir de 2023, cuando se incorporen al sistema público todas las generaciones del baby-boom, la situación puede ser irreversible. Si el señor Rajoy se empeña en seguir negando la realidad, si no se modifica el mercado de trabajo para que haya unos salarios dignos, que permitan un incremento de las cotizaciones, el sistema puede llegar a quebrar y eso no se soluciona con parches.

Pero ésta es una cuestión de Estado y todos deberían evitar el mercadeo partidista, ¿no?

Que el tema de las pensiones públicas es una cuestión de Estado lo decimos todos, pero el Gobierno tiene una serie de responsabilidades ineludibles. Quiere que sean los pensionistas los que carguen con el peso del déficit de la Seguridad Social y pasa la patata caliente a las fuerzas de la oposición. Quien gobierna es él y la responsabilidad es suya.

Si finalmente el Gobierno acepta subir las pensiones más bajas de acuerdo al IPC, ¿sería un punto de partida para el consenso?

Nosotros le pedimos la derogación de la reforma de 2013, que fijó un índice de revalorización de las pensiones diferente al Índice de Precios de Consumo. En la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, la revalorización de las pensiones se hace con el IPC.

El gasto en pensiones es el 40% del Presupuesto nacional. ¿Eso es sostenible si se siguen aumentado las partidas?

Nosotros partimos como primera premisa con que para 2018 se tiene que mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, mediante un alza equivalente al IPC. A partir de ahí, hay que racionalizar el gasto. Es verdad que tiene que haber políticas claras, como el fomento de la natalidad, afrontar la mejora del sistema laboral, etc. Incluso hay que plantearse, de manera extraordinaria, y hasta que se equilibre el sistema, establecer algunos impuestos, por ejemplo a la banca.

¿Entonces plantean un impuesto finalista a la banca de manera definitiva para salvar las pensiones?

De forma definitiva no, sino de manera extraordinaria. La banca española fue rescatada mediante el abono de 77.000 millones, de los que solo se va a recuperar el 19%. Eso lo hemos rescatado todos los españoles, con nuestros impuestos. Si hicimos ese esfuerzo, la banca, ahora que está saneada, puede colaborar. Nosotros planteamos en el pacto de Toledo que se cobre un impuesto sobre actuaciones financieras de forma extraordinaria, hasta que se supere el desequilibrio.

En ese punto están de acuerdo con Podemos, ¿no?

No sé cómo lo ha planteado Podemos, pero insisto en que en el PSOE lo hacemos con carácter extraordinario, no definitivo. El sistema tiene un déficit acumulado desde 2012 de 80.000 millones. Si a eso se suma que los pensionistas van a perder de aquí al 2023 el 11% de poder adquisitivo y se van a incorporar nuevos pensionistas por el aumento de la expectativa de vida, tenemos un problema muy serio. Hay que hacer una apuesta clara por un sistema público de pensiones, intergeneracional y solidario. Ponerse de perfil, como hace Rajoy, no soluciona nada.

El PP lo que dice es que ellos no han congelado las pensiones, cosa que sí hicieron ustedes con Zapatero...

En 2011, el Gobierno del señor Zapatero dejó el fondo de reserva de la Seguridad Social con 66.000 millones, y Rajoy ha dejado prácticamente vacía la hucha de las pensiones. Cuando el PP llegó al Gobierno, lo primero que dijo es que no recortaría las pensiones y mantendrían su poder adquisitivo, y no lo ha hecho: nos ha mentido a todos. Desde 2012 han pasado ya seis años, y hablar de la herencia recibida es como una broma. El PP utiliza excusas de mal estudiante.

Sea como fuere, el PP tiene su principal granero de votos en los pensionistas y tener disgustado a ese colectivo puede ser letal, ¿no?

Los pensionistas están profundamente decepcionados con Rajoy, han salido a la calle porque el PP les ha dado la espalda. Es una vergüenza que a alguien que cobra 700 euros, y además en muchos casos está manteniendo a sus familias, reciba una carta diciendo que va a tener un incremento de 1, 2 ó 3 euros. Con los pensionistas no se juega, y Rajoy está jugando con fuego y es fácil que se queme.

¿Ese 'váyase, señor Rajoy' en el debate de las pensiones es la antesala de una moción de censura?

No. Nosotros ya hemos dicho que el PSOE no se plantea presentar una moción de censura, pero cuando se tiene a 9 millones de pensionistas en las condiciones que están, si no se tiene la habilidad suficiente para dar soluciones, tal vez tiene que plantearse si es el gobernante idóneo para España. Si Rajoy no sabe salir del atolladero en el que está, debería marcharse.

¿Si se plantea un alza de las pensiones en los Presupuestos es porque va a haber Cuentas Públicas?

La propuesta de Rajoy de vincular la subida de las pensiones mínimas a que haya Presupuestos puede parecer un chantaje, y los pensionistas no se lo merecen. No se les puede decir que, si no hay Presupuesto este año, no se van a incrementar las pensiones. Presentar las Cuentas no es algo que un Gobierno pueda hacer si quiere, es una obligación que la Constitución le impone. Y si Rajoy no es capaz de conseguir que sus Presupuestos se aprueben, deberá plantearse someterse a una moción de confianza o convocar elecciones, porque la parálisis a las que está sometiendo a este país no es aceptable.

¿Ustedes no descartan un adelanto electoral si no hubiera Presupuestos, aunque las encuestas no le sean demasiado favorables?

Las encuestas son muy respetables. Hay que tenerlas en cuenta como tendencia, pero lo importante es trabajar en el día a día. Si tuviéramos que ir a unos Presupuestos prorrogados, teniendo en cuenta que los de 2017 eran de recortes, sería un fracaso, que podría conducir a un adelanto electoral, aunque eso no nos corresponde a nosotros.

Pues Montoro dice que se pueden suplir los Presupuestos a golpe de Real Decreto...

Montoro parece que ignora que el artículo 134 de la Constitución exige al Gobierno la presentación anual de Presupuestos. Decir eso es un gesto de prepotencia que olvida lo que exige la Carta Magna. Yo le recomendaría a Montoro que se leyera ese artículo y se aplicara el cuento.

¿La posición del PSOE sobre la prisión permanente revisable no le sitúa de espaldas a la sociedad en plena conmoción por el asesinato del pequeño Gabriel o el asunto de Diana Quer?

Nosotros creemos que la prisión permanente revisable, conceptualmente hablando, no responde a la finalidad de reinserción social que establece el artículo 25 de la Constitución. Tenemos la máxima empatía con las víctimas. Compartimos la solidaridad y el dolor con ellos, y así se lo transmití al padre de Diana Quer y al de Mariluz Cortés, con los que hablé. Todos hemos llorado con ellos, y estamos llorando con los familiares del pequeño Gabriel. Pero, dicho esto, el PP y Ciudadanos están utilizando con finalidad puramente electoral el dolor de las víctimas, y eso no es de recibo.

Bueno, la posición de Ciudadanos está menos clara, ¿no?

Yo le diría a C's que en política no vale todo. No puede ser que cuando firmaron el pacto de legislatura con el PSOE para investir a Pedro Sánchez clamaran por la derogación de la prisión permanente revisable y ahora quieran ser el adalid de una prisión permanente revisable absolutamente endurecida. A eso se le llama oportunismo político, y la gente lo ve.

¿Y no es mejor esperar a que el TC se pronunciara sobre su constitucionalidad para derogarla o no?

Nosotros entendemos, y por eso acudimos al Tribunal Constitucional, que era una pena privativa de libertad contraria al artículo 25 de la Constitución. Es verdad que desde que entró en vigor solo se ha aplicado a un caso, y por eso hay una sospecha muy extendida de la utilización electoral de este asunto tanto por parte del PP como de C's.

¿Es cierto que en el grupo parlamentario socialista ha habido serias discrepancias por este tema?

La posición del PSOE en esta materia es coherente con la que tuvimos cuando se recurrió al Tribunal Constitucional, porque pensábamos que la medida era inconstitucional. Lo que sí es cierto es que hubiera sido mejor que este debate no se hubiera realizado esta semana en plena conmoción por el asesinato del pequeño Gabriel. Si se ha hecho en estas fechas, es porque así lo han querido PP y Ciudadanos.

Cambiando de asunto, si las cosas siguen igual en Cataluña, ¿tenemos 155 para rato?

Lo que está pasando en Cataluña, desde hace mucho tiempo, es absolutamente inaceptable. Primero fue esa vulneración del ordenamiento constitucional y del marco legal existente en este país, y después de las elecciones la parálisis de las instituciones. Parece ser que los independentistas están muy cómodos con la aplicación del artículo 155, y quieren que se siga alargando porque no es aceptable que no hayan sido capaces todavía de presentar un candidato que no tenga ningún procedimiento judicial pendiente. Los catalanes no se merecen la situación que están viviendo, y nadie puede aspirar a ser presidente de la Generalitat teniendo causas judiciales pendientes, y mucho menos alguien como Puigdemont, que es responsable de esa situación.

¿Puigdemont es historia?

El señor Puigdemont tiene que entender que es historia -representa uno de los pasados más negros de Cataluña-, y tiene que dejar de querer influir en la vida política. Hasta los suyos le están dando la espalda. Cataluña lo que necesita es que se empiece a trabajar ya, y se dé cumplimento a lo que han dicho las urnas.

¿A usted le parece justa o excesiva la prisión provisional de Junqueras y todos los demás?

Las decisiones de los tribunales se pueden criticar, sin ninguna duda, pero los responsables políticos tienen la obligación de respetarlas y acatarlas, y desde luego nosotros no vamos a hacer ningún comentario a las decisiones que tomen los jueces, ni en el tema de la prisión preventiva, ni en lo que ha dicho el Tribunal Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo.

¿Usted cree que el 8-M ha sido histórico, o ese movimiento transversal terminara por diluirse?

El 8-M ha sido absolutamente histórico, todas las mujeres nos hemos unido de forma transversal, de todos los sectores sociales e ideológicos. Somos más del 50% de la población, y no toleramos ni la brecha salarial ni faltas de conciliación ni violencia de género. Hemos dicho ¡basta ya!, y eso no va a decaer.

Y Rajoy se puso el lazo morado...

Yo ya le he dicho al presidente que no vale que se ponga el lazo morado en la solapa un día y al siguiente no haga políticas de igualdad que se traduzcan en el BOE.

Oiga, ¿qué hay de cierto en que, de nuevo, hay división en el PSOE? ¿Algunos de los barones siguen sin darle a Pedro Sánchez un respiro?

Pedro Sánchez ganó en un proceso de primarias por una mayoría amplísima, y si hay gente que no quiere entender eso, se equivoca. Nadie le va a torcer el pulso a la militancia de todo un partido y el secretario general es quienes las bases han querido que sea, aunque a algunos, como usted dice, se empeñen en no darle un respiro.

