Economía.- Adveo estudia la venta de cuatro inmuebles por unos 40 millones para proseguir reduciendo su deuda

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Adveo estudia la venta de cuatro inmuebles por un importe total de entre 35 y 40 millones de euros, que, de cerrarse la operación, destinaría a reducir su deuda, según indicó el consejero delegado de la compañía, Jaime Carbó.

En concreto, uno de estos activos del patrimonio inmobiliario del grupo en venta se encuentra en Gante (Bélgica), mientras que los otros tres están en España (Logroño, Tolosa y Tres Cantos).

No obstante, la compañía "no tiene prisa" por llevar a cabo la desinversión en estos activos, cuya venta no afectaría a su operativa, ya que se trata de almacenes actualmente en situación "prácticamente ociosa", señaló Carbó en un encuentro con la prensa.

La desinversión en estos cuatro inmuebles permitiría a la empresa proseguir con su esfuerzo de reducción de deuda, que se ha visto recortada a unos 190 millones de euros a cierre de 2017 desde los 350 millones de euros en que se situaba hace dos años.

Para este año, sin contar estas posibles ventas, el grupo espera que la deuda se reduzca entre unos 5 o 10 millones de euros, aunque todavía se encontrará lejos de ese objetivo de ratio de 4 veces el Ebitda, añadió el directivo, quien subrayó que el reto es que el Ebitda de la compañía, que en 2017 se situó en 12,6 millones de euros, "vuelva a su nivel".

2018, UN EJERCICIO "TODAVIA DE REESTRUCTURACION".

ADVEO (UPL.MC )afronta el 2018 como un ejercicio "todavía de reestructuración", con el reto de que a partir de 2019 se empiece a recoger el fruto de las bases sentadas en estos años para entrar en una fase de crecimiento rentable.

En este sentido, el grupo contempla como bases para este crecimiento trabajar "en profundidad en hacer el 'e-commerce' de verdad", así como "seguir reforzando la venta directa", ya sea en solitario o con socios, dirigida a empresas medianas y administraciones públicas.

Así, Carbó afirmó que la compañía debe aspirar a "dar el salto" desde ese 20% de posibilidades de mercado donde tiene presencia a alcanzar cubrir ese 80% restante donde no está y que es "un mercado más grande".

Como posibles nuevos mercados con potencial de crecimiento, el grupo de distribución mayorista de material y soluciones integrales pone el punto de mira en Suiza y Eslovaquia, dos países de "pequeña dimensión, mucha rentabilidad y seguridad" que podría atender desde su operativa en Italia, apuntó el consejero delegado, quien también apostó por diversificar la gama de productos que ofrece el grupo.

Además, el grupo trabaja en "una nueva propuesta" para Calipage, la marca de su red de tiendas especializadas en suministro de material de oficina y papelería y una de las divisiones de negocio clave para el desarrollo de futuro de la compañía, que presentará en los próximos meses, añadió Carbó.

Actualmente, la red Calipage cuenta con un total de 756 puntos, después de haber crecido en unos 20 puntos el año pasado, una cifra que el directivo estima que se mantendrá en 2018.



