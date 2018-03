EEUU no impondrá aranceles al acero europeo si Bruselas se compromete a no incrementar sus exportaciones

Es gracioso que cuando todo está a punto de irse al garete se ponga al mando a la gente sensata. No sé para qué. Nunca sirve para evitar lo inevitable. En EEUU se compara a Trump con Ciro el Grande. Es hilarante, porque debería compararse con el emperador Diocleciano. De hecho si se ve la estatua de los Cuatro Tetrarcas, tiene el mismo gesto ceñudo, el mismo pelo. Pero ya no visten la toga clásica romana sino la vestimenta bárbara, incluso ya han abandonado el canon clásico, prueba de un cambio crítico de mentalidad (no busquen esto en Historia del Arte, no saben nada, sólo ganan una pasta calentando potronas). Trump podría formar parte del cuarteto sin desentonar. En vez del Monte Rushmore, le toca lidiar con aquellas circunstancias, pero con un tamaño mil veces mayor.



I amar prestar aen (El Mundo ha cambiado)



han mathon ne nen (Lo siento en el agua)



han mathon ne chae (Lo siento en la tierra)



a han noston ned gwilith.(Lo huelo en el aire)