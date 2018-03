330 43

FINANZAS.- MAPFRE Y SWISS LIFE LANZARÁN UN VEHÍCULO INMOBILIARIO EN FRANCIA Madrid.- Mapfre y Swiss Life iniciarán en los próximos meses la comercialización de un vehículo de inversión inmobiliario enfocado en oficinas 'prime' en las principales ciudades de Francia y con el que esperan obtener una rentabilidad anual del 4%, en un periodo de entre uno y dos años. El fondo tiene un primer objetivo de capital de hasta 150 millones de euros y realizará una inversión inicial de 75 millones.

TURISMO.- LOS PRECIOS DEL TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS CAYERON UN 1,2% A CIERRE DE 2017

Madrid.- Los precios del transporte aéreo de pasajeros bajaron un 1,2% en el cuarto trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, tasa más de medio punto inferior a la del trimestre anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

EMPRESAS.- NOKIA COMPLETA LA COMPRA DE UNIUM

Espoo.- La compañía tecnológica finlandesa Nokia ha completado este viernes la adquisición de Unium, empresa estadounidense de software, especializada en la resolución de problemas de redes y aplicaciones Wifi para hogares. Unium pasará a ser parte de la división de redes fijas de Nokia, que no ha ofrecido los detalles financieros de la transacción.

MOTOR.- EL BENEFICIO DE PORSCHE SUBE UN 19% EN 2017, HASTA 3.139 MILLONES

Stuttgart.- El fabricante alemán de automóviles deportivos Porsche registró un beneficio neto de 3.139 millones de euros al cierre del año pasado, lo que se traduce en una subida del 18,9% en comparación con las ganancias de 2.640 millones de euros del año anterior.

MACRO.- LA INFLACIÓN DE LA EUROZONA SE MODERA AL 1,1% EN FEBRERO

Luxemburgo.- La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en febrero en el 1,1%, dos décimas por debajo de la lectura correspondiente a enero y su nivel más bajo desde diciembre de 2016, complicando así los planes del Banco Central Europeo (BCE) para la normalización de su política monetaria.

ENERGÍA.- EL PRECIO DE LA BOMBONA DE BUTANO BAJARÁ UN 5% EL MARTES

Madrid.- El precio medio de la bombona de butano se abaratará un 4,9% a partir del próximo martes, hasta los 13,96 euros, frente a los 14,68 euros que cuesta actualmente. Este descenso, que es el primero del año y corta la tendencia alcista de las dos últimas revisiones, se debe, principalmente, a la bajada en el precio de las materias primas y de los fletes, así como a la apreciación del euro.

EMPRESAS.- LA COMPRAVENTA DE SUELO TOCA MÁXIMOS DE 2010

Madrid.- Las compraventas de suelos cerradas durante el año 2017 supusieron un importe total de 3.502 millones de euros, cuantía un 17,7% superior al del año anterior y que además marca el máximo de los últimos siete años, desde 2010, según informó el Ministerio de Fomento

EMPRESAS.- L'ORÉAL COMPRA EL 100% DE LA FIRMA CANADIENSE MODIFACE

París.- El gigante francés de la cosmética L'Oréal ha anunciado un acuerdo para la adquisición del 100% del capital de la empresa canadiense ModiFace, especialista en realidad aumentada e inteligencia artificial en el segmento de la belleza. La adquisición de la 'start up' fundada hace once años en Toronto por Parham Aarabi, de la que no se han ofrecido detalles financieros, forma parte de la aceleración de la estrategia digital de L'Oréal.

EMPRESAS.- EURONA ANUNCIA UN PROCEDIMIENTO DE DESPIDO COLECTIVO

Madrid. - El operador de telecomunicaciones Eurona Wireless Telecom tiene previsto llevar cabo un Procedimiento de Despido Colectivo (PDC) basado en causas "económicas, productivas y organizativas" después de comunicar que no ha logrado alcanzar los objetivos de cifra de negocio y Ebitda fijados para 2017.

EMPRESAS.- JAPAN TOBACCO COMPRA DONDSKOY POR 1.270 MILLONES

Tokio.- La multinacional tabaquera Japan Tobacco, fabricante de marcas como Winston o Camel, ha adquirido el grupo ruso Donskoy Tabak por un importe de alrededor de 90.000 millones de rublos (1.270 millones de euros) para reforzar su posición de liderazgo en Rusia, el tercer mercado más grande de tabaco del mundo.

