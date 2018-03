Madrid, entre las ciudades del mundo en las que más se encarece la vida

No me extraña, con la subida que están teniendo los alquileres, un atraco. El banco malo SAREB tiene decenas de miles de pisos que no saca al alquiler porque no quiere. El banco malo pierde dinero con cada piso cerrado, pero les da igual, porque se trata de congelar los precios, que si seguían bajando metían en problemas a la banca. Los precios del alquiler y de venta en España son una aberración. En este enlace pueden leer al presidente de la SAREB confirmándo ésto que cuento, que si hubiesen vendido habría acabado mal el mercado inmobiliario; ya vemos lo mal que han acabado los alquileres en Madrid y Barcelona , jajja: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8331247/05/17/Jaime-Echegoyen-presidente-de-la-Sareb-Crearemos-una-plataforma-para-vender-prestamos-con-acceso-restringido.html