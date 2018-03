330 43

Ccoo propone una prestación para complementar los salarios de quienes reduzcan jornada en empresas con dificultades

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, propuso este jueves que, como medida de flexibilidad en empresas que se planteen un ajuste de plantilla, en su lugar se negocie una reducción de jornada y el salario, que también se verá reducido, se complemente con una nueva prestación.

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Servimedia, el líder de CCOO explicó que esta medida se negociaría entre la empresa y los sindicatos y si finalmente el trabajador es despedido tendría derecho a su prestación por desempleo.

Según el sindicato, la medida lograría desincentivar el despido y reduciría la temporalidad. Además, tendría que apoyarse en una legislación específica. Aunque Sordo no indicó el coste de la medida, señaló que "merece la pena" destinar recursos públicos a este fin.

El secretario general de CCOO insistió en que el sindicato quiere derogar las dos últimas reformas laborales y "rehacer el marco laboral" porque "en su día se hizo una apuesta política por la temporalidad" y consideró que esa decisión "ha sido un error mayúsculo".

"A mí no se me ha perdido nada en La Moncloa pero en los Consejos de Ministros se definen muchas de las cosas" que luego tienen efecto en la sociedad, consideró. En referencia a una posible huelga general, subrayó que CCOO no descarta "ningún escenario" mientras no se deroguen las dos reformas laborales.

BRECHA SALARIAL DE GÉNERO

Por otra parte, Sordo se refirió a la brecha salarial entre hombres y mujeres para decir que "no es un problema de complementos salariales" sino de que "no hay una dotación suficiente en España en servicios públicos y sociales" que evite que los permisos de maternidad influyan en la capacidad de las mujeres para promocionar o adaptarse a la realidad laboral.

No obstante, abogó por sustituir "muchos de los viejos complementos" salariales por otro tipo de complementos que reduzcan esa brecha. En cualquier caso, a juicio de Sordo, esa diferencia de género "tiene mucho más que ver con el 'techo de cristal', que con que sean complementos discriminatorios".

