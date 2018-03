330 43

La CNMC critica la "resistencia" de Fomento y Energía a asumir resoluciones y aceptar el papel del regulador

14/03/2018 - 20:19

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha criticado este miércoles en el Congreso la "resistencia" que encuentra en los Ministerios de Fomento y de Energía, Turismo y Agenda Digital a la hora de asumir sus resoluciones y aceptar el papel del regulador.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, ante la que ha explicado las líneas básicas de actuación del organismo regulador, Marín Quemada ha señalado a Fomento por impugnar la resolución del regulador respecto a introducir un nuevo servicio internacional entre España y Francia, "solicitado por un nuevo entrante en el sector".

"Me sorprende la resistencia de Fomento a aceptar esta posibilidad, al haber impugnado recientemente en los tribunales una resolución en relación a este servicio", ha señalado, recordando que además de la metodología para valorar este nuevo servicio, también ha adoptado otras resoluciones "para incentivar la competencia en el transporte de mercancías".

Respecto a Energía, directamente ha denunciado "resistencia, no ya al cumplimiento 'per se' de normas europeas, sino a entender y aceptar el papel que las autoridades de regulación independientes han de jugar en economías modernas".

Así, ha criticado que el organismo que dirige "es la única autoridad nacional independiente de la Unión Europea que carece de las competencias previstas en las directivas sobre fijación de peajes y tarifas" en el transporte y distribución de energía, pese a lo cual, ha dicho, "ha desarrollado una intensa actividad".

TELECOMUNICACIONES Y CORREOS

Por otro lado, ha lamentado "que la CNMC no tenga un papel activo en la gestión de recursos para la competencia", una "anomalía a nivel europeo" por no poder ejercer "funciones básicas de supervisión y regulación que sí ejercen homólogos en la Unión Europea", citando la gestión del espectro o la protección de los consumidores en el sector de las telecomunicaciones.

"Que la CNMC no tenga un papel activo en la gestión de recursos para la competencia no puede si no favorecer a quienes no quieren que los mercados móviles sean más competitivos", ha aseverado, confiando en que la futura trasposición de la directiva de medios audiovisuales sirva para aclarar el régimen sancionador y que estas adquieran carácter disuasorio.

Por último, ha reclamado también que la aprobación del contrato-tipo en el sector postal, con las condiciones de acceso de operadores y grandes clientes a la red de Correos, "impulse la elaboración por el Gobierno del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal", cuya ausencia, ha dicho, "ha impedido a la CNMC fiscalizar las cantidades que ha de recibir anualmente Correos por realizar este servicio".

