Economía.- Podemos espera que el TC impida cortes del agua y servicios cuando resuelva su recurso a la Ley de Contratos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha celebrado la admisión a trámite de sus recursos de inconstitucionalidad de la Ley de Contratos del Sector Público, y confía en que el Alto Tribunal acabe sentenciando su anulación e impida el corte del suministro de servicios como el del agua ante casos de impago.

Así lo ha manifestado la portavoz fiscal de Podemos, Auxiliadora Honorato, que ha destacado que de la consideración como 'no tributario' o 'tributario' del pago por determinadas concesiones "dependen cuestiones como que se pueda cortar o no el agua por impago a vecinos que no puedan hacer frente" a las tasas.

Concretamente, el grupo confederal había presentado recursos contra cinco disposiciones en las que se regulan la naturaleza jurídica de las tarifas de servicios esenciales prestados por empresas concesionarias, cuestionando su carácter 'no tributario' de estas prestaciones.

Todo ello "sin perjuicio", ha dicho Honorato, de reconocer "los avances que se incorporan" en la propia norma, que Unidos Podemos valoró de forma positiva tras su tramitación en el Congreso.

VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Sin embargo, en estos artículos consideraban que podía existir "vicio de inconstitucionalidad", sobre todo después de sentencias al respecto del propio Tribunal Constitucional que, según la diputada, "ya ha dicho que son tasas de naturaleza tributaria".

El grupo confederal ha recordado que estas disposiciones fueron incluidas en la ley gracias a enmiendas introducidas tanto por Ciudadanos como PDeCAT, y que con ellas se impedía a los ayuntamientos "fijar límites en servicios tan esenciales para la ciudadanía como son el agua o la recogida de basuras".

"Con el recurso, lo que pretendemos es preservar un mecanismo para que las administraciones locales, las más cercanas al sentir cotidiano de la ciudadanía, puedan establecer límites a los precios que fijan aquellas empresas que son concesionarias de servicios públicos", ha resumido.



