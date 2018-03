330 43

Economía/Empresas.- Orange mejora sus tarifas sólo móvil con más datos por entre uno y tres euros más

Orange ha decidido actualizar su cartera de tarifas para los clientes de sólo móvil incrementando los datos ofrecidos a los usuarios en hasta 5GB a cambio de una subida de precios de entre uno y tres euros al mes, dependiendo de la tarifa elegida.

Con estos cambios, que entrarán en vigor el próximo 6 de mayo, la operadora de telecomunicaciones quiere atender a la "creciente demanda" de datos por parte de los clientes con un "significativo aumento" de gigas en sus bonos.

En concreto, con esta revisión de su cartera, adelantada por el portal ADLSZone, la tarifa Go Top pasará a ofrecer 25GB y llamadas ilimitadas por 47,95 euros al mes, frente a los 20GB que ofrece actualmente por 44,95 euros al mes.

En esta línea, la tarifa Go Up, que también incluye llamadas ilimitadas, elevará los gigas ofrecidos de 8GB a 12GB y su precio de 32,95 euros al mes a 35,95 euros, mientras que Go Play, que actualmente ofrece 10GB con 100 minutos en llamadas por 25,95 euros, pasará a tener 15GB por 28,95 euros al mes.

Asimismo, la tarifa Habla sube de 22,95 euros a 25,95 al incrementar sus gigas de 1,5GB a 2,5GB, con llamadas ilimitadas, y la tarifa Esencial sube de 12,95 euros al mes a 14,95 euros al pasar de 1,5GB a 2GB con llamadas a cero céntimos el minuto. La tarifa Ardilla tendrá 0,7GB al mes, frente a los 0,5GB actuales, y sube de 8,95 euros a 9,95 euros.

Por otro lado, la compañía migrará también a partir del 6 de mayo a los clientes de las antiguas tarifas animales Colibrí, Tucán, Ballena Play y Delfín a las tarifas Esencial, Habla, Go Play, Go Up.

ORANGE (FTE.PA ) que también incrementó en febrero los gigas y los preciso de sus tarifas convergentes Love, recuerda que los actuales clientes podrán disfrutar de esta actualización o, si lo prefieren, tienen la opción de cambiarse de tarifa e incluso darse de baja sin ninguna penalización.

