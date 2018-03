330 43

Economía/Laboral.- CGT llama a movilizarse el próximo sábado en defensa del sistema público de pensiones

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha realizado este miércoles un llamamiento a participar en las movilizaciones que se preparan en toda España para este sábado, 17 de marzo, en defensa de pensiones dignas.

La CGT recuerda que el artículo 50 de la Constitución Española establece que los poderes públicos tienen que garantizar la suficiencia económica a la tercera edad mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.

"Los gobernantes están mintiendo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, encubriendo las verdaderas causas del desfalco de los recursos públicos, como pueden ser las subvenciones de las cuotas a la Seguridad Social del empresariado, la no cotización de personas paradas con subsidio, las tarifas planas, las millones de horas de trabajo no declaradas y no pagadas y los topes máximos de cotización en los salarios a partir de 42.052 euros correspondientes a personas que ganan más de 60.000 euros anuales", argumenta.



