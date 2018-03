330 43

Isla resalta el potencial de crecimiento de Inditex y descarta compras y alianza con Amazon en EEUU

14/03/2018 - 13:27

Isla expresa su "máximo respeto" a las decisiones de los inversores tras la penalización sufrida en Bolsa en las últimas semanas

A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de INDITEX (ITX.MC ) Pablo Isla, ha asegurado este miércoles que la compañía tiene un "claro potencial de crecimiento" basado en el modelo integrado de tiendas y 'online' y en su desarrollo orgánico, por lo que ha descartado la adquisición de otras compañías, así como acuerdos con Amazon en Estados Unidos.

"Nuestra compañía está preparada para afrontar los retos y oportunidades de futuro", ha resaltado Isla en la rueda de prensa con motivo de la presentación de resultados, en la que no ha querido pronunciarse sobre la penalización en Bolsa de las últimas semanas y, en concreto, sobre el desplome superior al 7% que se anotó el pasado 23 de febrero.

"Nunca comento temas sobre la evolución de la cotización y menos en el corto plazo", ha afirmado el máximo directivo de Inditex, quien se ha limitado a expresar su ""máximo respeto" a las decisiones de los inversores, al tiempo que ha asegurado que el departamento de Mercado de Capitales de Inditex actúa siempre con "el máximo rigor, máxima transparenecia y máxima profesionalidad" en los contactos con los analistas y "a requerimiento de ellos".

Tras calificar 2017 de "muy satisfactorio" pese a estar marcado por la "tremenda" volatilidad de las divisas y el otoño "anormalmente cálido", Isla ha resaltado que, después de las iniciativas adoptadas desde 2012, entre ellas el modelo integral de tiendas y online, la tecnología RFID y el plan de optimización de superficie comercial, la compañía está preparada para seguir creciendo "con garantías".

Según ha explicado, el plan de optimización de superficie comparable, que ya ha afectado al 80% de la superficie comercial en los últimos seis años, se centra en la apertura de tiendas relevantes y la absorción de establecimientos más pequeños que "dejaban de tener sentido".

Así, Inditex espera entre 350-400 aperturas brutas para este año y la absorción de alrededor de 200 unidades.

Con posterioridad a 2018, la compañía estima un crecimiento de espacio en ubicaciones clave de entre el 4% y el 6% en conjunción con el desarrollo online global.

La cifra de inversiones ordinaria prevista para 2018 se situará en alrededor de 1.500 millones de euros, en función del programa de apertura de nueva superficie comercial en ubicaciones principales. Asimismo, espera un crecimiento de la inversión ordinaria por debajo del crecimiento del espacio en los próximos años.

Isla ha reiterado que el objetivo de la compañía, que por pimera vez ha dado a conocer la facturación por Internet, es estar presente de manera 'online' en todos los mercados en los que opera, en la actualidad 96, de los cuales 49 cuentan ya con venta por Internet, tras incorporar Asutralia y Nueva Zelanda.

En este sentido, el presidente de Inditex ha resaltado que la venta 'online' es un elemento que contribuye de forma "significativa" al crecimiento de la compañía, para lo que está preparada desde 2012, al tiempo que ha afirmado que la venta a través de Internet "no diluye" el beneficio del grupo y además no tiene márgenes de venta inferiores a los globales del grupo. "La venta 'online' no penaliza el resultado de la compañía", ha asegurado.

Isla prevé que la compañía, que situó su margen bruto sobre ventas en 2017 en el 56,3% frente al 57% de un año antes, no debería tener este año un impacto negativo en los márgenes, teniendo en cuenta los tipos de cambio actuales.

Por último, Isla ha resaltado que la compañía seguirá apostando por Estados Unidos, un mercado de "claro crecimiento" tanto en tiendas físicas, con la apertura de diez tiendas Zara este año, como en ventas por Internet, al tiempo que ha descartado un posible acuerdo con Amazon en este mercado similar al que tiene con el gigante assiático T-Mall en China.

PUBLICIDAD