El consejo general de economistas destaca la "importancia fundamental" de las memorias anuales para la transparencia fiscal

14/03/2018 - 13:01

El Consejo General de Economistas de España (CGE) destacó este miércoles la "importancia fundamental" de las memorias de cuentas anuales para reflejar de manera adecuada la información contable y fiscal de las empresas.

Así lo indicó el presidente del CGE, Valentín Pich, durante una jornada sobre la elaboración de los distintos tipos de memorias de cuentas anuales para el cierre de 2017. Según Pich, la memoria "cobra una importancia fundamental, pues en la misma se deben describir con exactitud las diferentes obligaciones fiscales que contrae la empresa". En este sentido, añadió que sirven para "no perder determinados derechos que pueda tener la sociedad todavía no ejercidos, como la compensación de bases imponibles negativas, deducciones y bonificaciones o minoraciones por reserva de capitalización todavía no aplicadas, entre otras".

Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, expresó la importancia de que, en la memoria, "la dirección de la empresa refleje de manera adecuada la información a revelar en relación con el principio contable de empresa en funcionamiento y, en concreto, sobre la continuidad de la misma".

Además, un aspecto a tener en cuenta según los economistas, es que en el caso de que la empresa tenga dificultades financieras y para la realización de pagos, o problemas de refinanciación, esto deberá quedar expresado con exactitud en la memoria.

Además, pese a reconocer avances en la regulación de la contabilidad en España, los economistas auditores y contables consideran que existen algunos aspectos "controvertidos" en la elaboración de las memorias.

Entre ellos se encuentran, según indicaron, la información sobre conflicto de intereses en la memoria abreviada y de pymes; algunos aspectos de la valoración y estimación de la incertidumbre; juicios relevantes en la aplicación de políticas contables; operaciones sobre partes vinculadas, y la posibilidad de realizar la memoria abreviada por parte de los grupos horizontales o de coordinación.

