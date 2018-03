330 43

Pensiones. ugt acusa a rajoy de hacer "demagogia" y pregunta por qué no se suben todas las pensiones

14/03/2018 - 13:01

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, afirmó este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "lo único que ha hecho es vender demagogia" respecto a las pensiones y se preguntó por qué no suben todas las prestaciones y no solo las mínimas.

En declaraciones a los periodistas tras presenciar la intervención de Rajoy en el debate monográfico dedicado al sistema de pensiones en el Congreso de los Diputados, Barrera se refirió a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para subir las pensiones mínimas y las de viudedad, y concentrar las ayudas fiscales en el IRPF a familias y pensionistas. "Decía que no había que hacer demagogia ni populismo con las pensiones y es exactamente lo que ha hecho", opinó Barrera.

La representante de UGT consideró que la subida de las pensiones mínimas "no resuelve el problema", y en su lugar, se preguntó por qué elevar estas prestaciones y hacer una rebaja de impuestos, y no subir todas las pensiones.

Para Barrera, "es un derecho" que las pensiones se actualicen conforme a la evolución de los precios y "hay forma de financiarlo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

A juicio de la secretaria de Seguridad Social en el sindicato que lidera Pepe Álvarez, "Rajoy no ha querido responder a la gran pregunta que le está planteando la calle en estos días, que es ¿por qué no suben las pensiones con el IPC?, se puede, se debe, hay que hacerlo, es una obligación moral con todos los pensionistas".

Preguntada sobre la posibilidad de revisarse las tarifas planas y bonificaciones en la contratación, Barrera señaló que esta no es una novedad, puesto que "ya lo dijo la ministra en el discurso de apertura del Pacto de Toledo" y desde entonces, "no hay ninguna medida en esa línea". "No nos han planteado nada al respecto" en el diálogo social, "es demagogia", criticó.

14-MAR-18

