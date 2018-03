330 43

Economía/Laboral.- UGT critica la "demagogia y el populismo" de Rajoy con las pensiones y anima a manifestarse el sábado

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Política Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de haber hecho "demagogia y populismo" en el debate monográfico de las pensiones celebrado en el Pleno del Congreso.

"Ni el PP ni el presidente del Gobierno han dado respuesta a lo que se le está pidiendo en la calle", ha subrayado a la prensa Barrera, que ha asistido al debate en la Cámara Baja.

Barrera ha criticado que Rajoy no haya especificado cuánto quiere subir las pensiones mínimas y por qué razón no puede subir el resto de pensiones. "Ha hablado de rebajar el IRPF, peso eso sólo beneficia a las pensiones más altas. Si hay dinero para bajar impuestos, ¿por qué no subir todas las pensiones?", ha señalado.

La responsable sindical ha lamentado que Rajoy no haya dado respuesta a la demanda que se le ha hecho en la calle de actualizar las pensiones con el IPC pues ello, según ha defendido, es un derecho universal reconocido en la Constitución, en las normas europeas y en la doctrina del Tribunal Constitucional.

Asimismo, ha recordado que la subida de las pensiones de viudedad comentada por Rajoy en su intervención ya está planteada en un borrador de Real Decreto elaborado por el Ministerio de Empleo.

Por todo ello, Barrera ha animado a participar en la manifestación en favor de las pensiones dignas que se llevará a cabo el próximo sábado 17 de marzo.

