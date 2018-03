La subida de la pensión de viudedad anunciada por Rajoy es una reforma pendiente desde 2012

No se quejen tanto.



Que yo sepa, estas gentes votaron a la rancia derecha de siempre y a su acolito de C´s sabiendo de donde provienen y que pretendían hacer.



Si alguien no conocía como actúan, no es por ignorancia, es por genética inoculada por troleros cantamañanas dictatoriales. Así que señores, ustedes mismos son los responsables de vuestras desdichas y si os gusta seguir jugando al teto, sigan agachándose y recibiendo por el aneto.



Menos llantos, quejas y rajada de vestiduras y más entender quiénes son trileros, mentirosos, vividores.



¡¿Queríais joderos?, pues eso es lo que tenéis, joderos ¡.