Pensiones. el psoe exige a rajoy que se vaya si no tiene respuesta para los pensionistas

14/03/2018 - 12:43

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, exigió este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tome medidas a corto plazo para los pensionistas. "Si usted no se ve capaz de gobernar y hacer propuestas, váyase, no pasa nada, pero no vuelva hoy a Moncloa sin haber dado la cara ante los pensionistas de este país", le dijo.

Así se lo trasladó Robles al presidente del Gobierno en el turno de réplica durante el debate sobre el sistema de pensiones, en el que le volvió a pedir "respeto" por los pensionistas y le afeó la "arrogancia" del Ejecutivo.

Robles recriminó a Rajoy que haya lanzado el anuncio de una subida de las pensiones mínimas y de viudedad, pero sin concretar cuánto, y haya dicho que va a concentrar las ayudas fiscales en el IPRF para pensionistas y familias, pero sin precisar cuáles. Se trata de "propuestas de trazo muy grueso" que, según Robles, Rajoy ha expuesto con "arrogancia" e incluso con "ironía".

Ello demuestra, dijo, que el Gobierno está "paralizado, sin ideas y sin propuestas", por lo que le preguntó a Rajoy "si no le da apuro estar aquí y no dar respuesta a esos pensiones que no llegan a fin de mes".

Robles exigió "medidas a corto plazo" al Gobierno, pero no por el PSOE, "sino por los pensionistas, que salen a la calle no porque quieren, sino porque no pueden más con sus políticas". Y pidió la derogación de la reforma de 2013 que contempla el factor de sostenibilidad de las pensiones fijado en el 0,25%.

